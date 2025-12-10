Nowy sklep Orlenu. Pierwsza taka inicjatywa w tym kraju

Nowością dla klientów sklepu jest również cyfrowy awatar, który pomaga im w robieniu zakupów.

"Konsekwentnie rozwijamy ofertę pozapaliwową. Gastronomia, convenience i budowanie lojalności klientów napędzają nasz wzrost i wzmacniają markę Orlen w regionie, a liczba transakcji pozapaliwowych rośnie w dwucyfrowym tempie. To efekt przemyślanych działań i konsekwentnie realizowanej strategii, którą przyjęliśmy na początku roku. Innowacyjne koncepty, takie jak samoobsługowy sklep w Czechach, otwierają przed nami nowe perspektywy i odpowiadają na rosnące oczekiwania klientów, którzy chcą kupować szybko i wygodnie. To także doskonałe rozwiązanie dla stacji paliw, które dzięki automatyzacji zyskują większe możliwości i poszerzają dostępność usług handlowych w mniejszych miejscowościach" – powiedział członek zarządu Orlen ds. consumers and products Marek Balawejder, cytowany w komunikacie.

Innowacyjne rozwiązanie oparte o najnowsze technologie

Sklep w miejscowości Panenský Týnec działa w formacie 24/7, podobnie jak stacja paliw Orlen Express, umożliwiając klientom tankowanie i robienie zakupów o dowolnej porze, bez udziału personelu. Jest to innowacyjne rozwiązanie, oparte o najnowsze technologie i rozbudowany system monitoringu wizyjnego. Klienci mogą skorzystać z szerokiej oferty produktów spożywczych, w tym marki własnej Stop Cafe, a także z automatycznego kącika kawowego. Obiekt w regionie usteckim uruchomiono we współpracy z COOP, największą siecią detaliczną w Czechach, podano także.

Nowością testowaną w obiekcie jest również cyfrowy awatar Míša, który pomaga klientom w zakupach. Míša wspiera w o odnalezieniu produktów, promocji i poruszaniu się w sklepie. Klienci z Panenskiego Týnca testują to rozwiązanie jako pierwsi w Czechach, komunikując się z awatarem głosowo lub poprzez ekran. Technologię stworzyła czeska firma Next mind, dodał Orlen.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

