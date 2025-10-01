Orlen w Czechach. Ważny ruch spółki

Orlen Kolej stał się właścicielem Orlen Unipetrol Doprava, spółki specjalizującej się w przewozie produktów chemicznych, natomiast Orlen Transport przejął Petrotrans, jednego z największych przewoźników drogowych paliw w Czechach.

"Dążymy do doskonałości operacyjnej i zwiększenia efektywności prowadzonych procesów. Koncentrujemy i optymalizujemy działalność logistyczną, w pełni wykorzystując możliwości czeskich spółek, wynikające między innymi z doświadczenia ich pracowników. Zrealizowane transakcje są niezbędne do dalszego rozwoju usług przewozowych Grupy Orlen i wywiązania się z przyjętych celów strategicznych, w tym związanych z dekarbonizacją transportu. Aktywnie działamy, aby w pełni zagospodarować potencjał grupy, który dzięki połączeniu kompetencji transportowych jeszcze wzrośnie, przekładając się na konkretne korzyści nie tylko dla nas, ale także dla akcjonariuszy i klientów" – powiedział wiceprezes Orlenu ds. handlu hurtowego i logistyki Ireneusz Sitarski, cytowany w komunikacie.

Tak doszło do konsolidacji w Orlenie

Konsolidacja usług logistycznych w Grupie Orlen nastąpiła poprzez przejęcie 100 proc. udziałów Orlen Unipetrol Doprava przez Orlen Kolej i 100 proc. udziałów Petrotrans przez Orlen Transport. Czeskie spółki nadal pozostaną odrębnymi podmiotami prawnymi, funkcjonującymi na rynku pod dotychczasowymi markami, wskazano.

"Połączenie polskich i czeskich aktywów kolejowych oraz transportowych umożliwi wdrożenie spójnej strategii logistycznej w Grupie Orlen, w tym standaryzacji procesów. Rezultatem synergii wynikających z tych transakcji będzie efektywniejsze zarządzanie wspólnymi zasobami, co pozwoli na optymalizację kosztów, zwiększenie elastyczności operacyjnej i wzmocnienie pozycji koncernu na lokalnym i międzynarodowym rynku. Łącząc siły zyskujemy nowe możliwości i w pełni wykorzystujemy potencjał współpracy transgranicznej" – dodał prezes Grupy Orlen Unipetrol Mariusz Wnuk.

Działalność Orlen Unipetrol Doprava obejmuje przewozy kolejowe, obsługę bocznic, udostępnianie wagonów własnych, dzierżawionych oraz ich czyszczenie. Podobny profil działalności od lat realizuje Orlen Kolej. Spółka jest jednym z wiodących towarowych przewoźników kolejowych w Polsce, z przewozami na poziomie ok. 17 mln ton rocznie. Działa na terenie Polski i Niemiec, a dzięki współpracy z partnerami biznesowymi realizuje przewozy kolejowe w całej Europie. Po przejęciu czeskiej spółki Orlen Kolej będzie dysponować ponad 200 lokomotywami i realizować przewozy na poziomie 20 mln ton rocznie.

Spółka liderem w transporcie paliw

Orlen Transport jest natomiast liderem w transporcie paliw w Polsce. W 2024 roku spółka przewiozła ponad 12 mln m3 paliw płynnych. Świadczy także usługi przewozu LPG i wodoru, dysponując nowoczesną flotą 375 zestawów transportowych. W efekcie przejęcia kontroli nad czeskim Petrotransem zwiększyła zasoby dodatkowo o ponad 60 zestawów, rozszerzając jednocześnie działalność na rynek czeski i możliwości transportowe w zakresie przewożonego wolumenu paliw o ponad 1,5 mln m3 rocznie.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

