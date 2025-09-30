Orlen wchodzi na nowy rynek. Pierwsza taka dostawa LNG w historii

– Orlen po raz pierwszy w historii dostarczył LNG na rynek japoński. Konsekwentnie realizujemy zobowiązania zapisane w naszej strategii. Prowadząc nasz podstawowy biznes, wzmacniamy bezpieczeństwo i niezależność energetyczną regionu. Równocześnie rozwijamy naszą działalność, wchodząc na rynki, gdzie dotychczas nie byliśmy obecni – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Podkreślił, że "w ten sposób zwiększamy nasze możliwości rozwoju i budujemy wartość spółki dla akcjonariuszy". Jak dodał, umowa z Osaka Gas to ważny krok w ekspansji zagranicznej z potencjałem do dalszej współpracy.

Gazowiec Paderewski dostarczył LNG do Japonii

Dostawę zaplanowaną na 30 września dostarczy gazowiec Ignacy Jan Paderewski. To jednocześnie 41. ładunek odebrany przez londyńskie biuro handlowe Orlen własnym statkiem i 15. w tym roku. Wzrost skali działalności oraz elastyczne reagowanie na potrzeby rynku jest możliwe dzięki własnym zasobom logistycznym – to obecnie 6 gazowców, wykorzystywanych do transportu LNG, które od początku 2025 r. dostarczyły już do regionu około 700 tys. ton LNG – podała spółka.

Gazowiec Paderewski rozpoczął działalność w pierwszym półroczu 2025 r. w Azji i już kilka miesięcy później powrócił do regionu z ładunkiem LNG z USA, wzmacniając efektywność operacyjną działalności handlowej.

– Współpraca z rzetelnymi partnerami, takimi jak Osaka Gas, pozwala tworzyć trwałe i efektywne relacje na globalnym rynku LNG. Dysponujemy portfelem kontraktów na poziomie ok. 6,5 MTPA w najbliższych latach, co daje nam elastyczność i możliwość dostarczenia ładunków na najbardziej perspektywiczne rynki – wskazał wiceprezes Orlenu Robert Soszyński.

Jak dodał, transakcje takie jak dostawa do Japonii są "naturalnym elementem realizacji strategii umacniania pozycji handlowej i potwierdzają naszą rosnącą rolę w globalnym łańcuchu dostaw LNG".

Współpraca Orlenu z Osaka Gas

Osaka Gas to według spółki kluczowy partner dla dalszego budowania relacji handlowych na rynkach azjatyckich, a pierwsza umowa stanowi ważny krok w realizacji strategii ekspansji międzynarodowej i podkreśla rosnące znaczenie grupy.

Orlen od kilku lat systematycznie rozwija kompetencje w obszarze LNG, inwestując w infrastrukturę portową, flotę gazowców oraz biura handlowe w kluczowych lokalizacjach na świecie. Firma rozwija również funkcje tradingowe w LNG, co buduje pozycję międzynarodową i pozwala na bieżąco odpowiadać na potrzeby globalnego rynku.

