Europa kupiła od Rosji rekordową ilość gazu LNG

Według szacunków Rystad Energy, w 2024 r. do europejskich portów wpłynęły tankowce przewożące 17,8 mln ton rosyjskiego LNG, o ponad 2 mln ton więcej niż w 2023 r. Według analityka gazowego Rystad Jana-Erika Fenricha to rekord.

Podobną liczbę podaje Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA). Według jego danych w zeszłym roku dostawy wzrosły o 14 proc. do 17,5 mln ton. Centrum oszacowało ich koszt na 7,32 mld euro.

Zakupy rosyjskiego LNG przez kraje UE (w sumie 24,2 mld m3) stanowiły, według Fenricha, prawie połowę dostaw gazu rurociągami do Europy i Turcji (49,5 mld m3). Według obliczeń agencji Reuters Gazprom przepompował 32 mld m3 gazu bezpośrednio do Europy.

Dlaczego Europa kupuje gaz LNG z Rosji?

Analitycy CREA tłumaczą, że powód wzrostu zakupów jest dość prosty: ponieważ sankcje nie obejmują rosyjskiego LNG, firmy działają we własnym interesie i kupują więcej gazu od najtańszego dostawcy.

Ponadto od stycznia wstrzymany został tranzyt gazu rurociągami przez Ukrainę, co także pobudziło wzrost importu LNG. Obecnie z pięciu przedwojennych szlaków eksportu gazu do Europy Gazpromowi pozostał już tylko jeden – Turecki Potok (gazociąg z Rosji do Turcji przez Morze Czarne).

Europa jest największym rynkiem eksportu rosyjskiego gazu od chwili jego powstania ponad pół wieku temu. W szczytowym okresie, w latach 2018-2019, dostawy Gazpromu do Europy osiągnęły poziom 175-180 mld m3. W przedwojennym 2021 r. było to około 150 mld m3.

Tymczasem, według szacunków CREA, zakupy rosyjskiego LNG wzrosły od 2021 r. o 68 proc.

W czerwcu 2024 r. Unia Europejska ogłosiła, że od marca 2025 r. wejdzie w życie zakaz przeładunku rosyjskiego LNG w europejskich portach.

Czytaj też:

"Może o to chodziło". Wicepremier Rosji o rezygnacji z rosyjskiego gazu