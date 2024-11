Niemcy zakazały portom przyjmowania tankowców z rosyjskim LNG

"Financial Times” donosi, że niemieckie ministerstwo gospodarki nakazało Deutsche Energy Terminal "nie przyjmować żadnych dostaw rosyjskiego LNG”. Wcześniej firma informowała niemiecki rząd, że w należącym do niej terminalu importowym w Brunsbüttel ma odbyć się odbiór rosyjskiego surowca.

Ministerstwo przekazało, że zarządzenie wydano w celu ochrony "żywotnych interesów państwa” i wzywało operatora do "odrzucenia dostaw LNG z Rosji do odwołania”.

Rosyjski LNG w UE

Chociaż Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zakazały rosyjskiego LNG, UE w dalszym ciągu importuje to paliwo, a 20 proc. dostaw pochodzi bezpośrednio z Rosji. Duża część rosyjskiego LNG jest dostarczana do Francji, Hiszpanii i Belgii w ramach kontraktów długoterminowych, z których, jak twierdzą firmy, nie mogą zrezygnować, chyba że zostanie nałożony całkowity zakaz.

Niemcy nie importują bezpośrednio rosyjskiego LNG od czasu inwazji na Ukrainę, a zarządzenie ministerstwa "gwarantuje, że tak będzie nadal”. Niemiecka państwowa grupa energetyczna Sefe ma jednak długoterminowy kontrakt na dostawy LNG od rosyjskiej firmy eksportowej Jamal i wysyła prawie wszystkie dostawy do zakładu importowego we Francji. Tam LNG ulega regazyfikacji i trafia do jednolitego europejskiego systemu gazociągów. Niemcy zaczęły otrzymywać gaz rurociągowy z Francji w październiku 2022 r.

UE podpisze umowę z USA?

– Unia Europejska może rozważyć zastąpienie rosyjskiego importu skroplonego gazu ziemnego (LNG) importem ze Stanów Zjednoczonych – powiedziała podczas konferencji prasowej po szczycie UE w Budapeszcie Ursula von der Leyen.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej argumentowała, że gaz ziemny że Stanów Zjednoczonych byłby nabywany po znacznie korzystniejszych cenach, zatem tym bardziej można zrezygnować z reszty handlu z Rosją w tym zakresie.

Ursula von der Leyen podkreśliła, że Bruksela chce współpracować z administracją Donalda Trumpa. – USA są naszym największym partnerem gospodarczym i handlowym. Podzielamy unikalne historyczne więzi. (…) To ważne, aby budować dobre relacje z nową administracją amerykańską od samego początku – mówiła szefowa Komisji Europejskiej.

