Rosja proponuje zawieszenie broni. Jest reakcja Zełenskiego

W wieczornym wystąpieniu wideo ukraiński przywódca nazwał trzydniowy rozejm ogłoszony przez Kreml, który rzekomo ma trwać od 8 do 11 maja, kolejną próbą manipulacji. Według Zełenskiego jedynie natychmiastowe zawieszenie broni trwające co najmniej 30 dni może stanowić podstawę prawdziwej dyplomacji.

– Z jakiegoś powodu wszyscy powinni czekać do 8 maja i dopiero wtedy wstrzymać ogień, aby zapewnić Putinowi milczenie podczas parady. Cenimy ludzkie życie, nie parady. Dlatego uważamy – świat uważa – że nie ma powodu, aby czekać do 8 maja. I nie należy wstrzymywać ognia na kilka dni, tylko po to, aby później znowu zabić – powiedział Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że nadal trwają działania mające na celu przywrócenie dostaw gazu w obwodzie czerkaskim. W wyniku rosyjskiego ataku zniszczono infrastrukturę cywilną.

–Rosja po raz kolejny uderzyła w obiekt, który nie dotyczy wojny, ale ludzi. Stało się to również na tle żądań świata, aby Rosja zakończyła tę wojnę. Oznacza to, że każdy nowy dzień to nowy, wyraźny dowód, że Rosja musi być naciskana, i to naciskana zauważalnie, aby oni, tam w Moskwie, byli zmuszeni zakończyć tę wojnę – wojnę, której potrzebuje tylko Rosja – stwierdził.

Zawieszenie broni

Moskwa ogłosiła wczoraj jednostronne, trzydniowe zawieszenie broni, trwające od północy 8 maja do północy 11 maja. Rosja zaplanowała wstrzymanie ognia z okazji 80. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej.

Biały Dom przypomniał, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał do całkowitego i trwałego zawieszenia broni, dlatego jest coraz bardziej rozczarowany stanowiskami obu stron.

Przypomnijmy, że od 19 do 21 kwietnia obowiązywał "rozejm wielkanocny", który Federacja Rosyjska kilkakrotnie łamała. Wówczas prezydent Ukrainy zaproponował Kremlowi zaprzestanie ataków dronów i rakiet na infrastrukturę cywilną, ale Moskwa nie przyjęła tej propozycji.

