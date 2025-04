Według informacji strony rosyjskiej zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą ma obowiązywać od 8 maja do północy 10 maja. Amerykańska agencja Reuters wskazała, że decyzja Moskwy jest związana z 80. obchodami Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, które w Federacji Rosyjskiej co roku świętuje się 9 maja. Strona rosyjska uważa, że "strona ukraińska powinna pójść za tym przykładem" – napisał w komunikacie Kreml.

Dzień Zwycięstwa. Rosja ogłasza zawieszenie broni

W oświadczeniu jest też zastrzeżenie, że w razie złamania zawieszenia broni przez armię ukraińską, Rosja odpowie w "adekwatny i skuteczny sposób".

W komunikacie czytamy, że "strona rosyjska po raz kolejny deklaruje swoją gotowość do rozmów pokojowych bez warunków wstępnych". Dodano, że celem tych rozmów powinno być "wyeliminowanie pierwotnych przyczyn kryzysu ukraińskiego".

Ławrow: Trump dostrzegł przyczyny konfliktu

W wywiadzie dla stacji CBS News minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Ławrow mówił m.in. kwestiach statusu Krymu i sankcji USA na Rosję.

Ławrow potwierdził, że rozmowy mające doprowadzić do pokoju idą w dobrym kierunku "przede wszystkim dlatego, że prezydent Trump jest prawdopodobnie jedynym przywódcą na Ziemi, który dostrzegł potrzebę zajęcia się podstawowymi przyczynami" konfliktu, wskazując na wypowiedzi Trumpa o tym, że "wciąganie Ukrainy do NATO było ogromnym błędem i że był to błąd administracji Bidena, i chce to naprawić". Polityk oświadczył też, że kwestia rosyjskiej kontroli nad Krymem jest zamknięta.

