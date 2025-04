Plan pokojowy prezydenta USA Donalda Trumpa nie obejmuje obecnie ogłoszenia nowych wyborów prezydenckich na Ukrainie. Początkowo znajdowały się one na rosyjskiej liście "potencjalnych warunków” zakończenia wojny.

Rosja przedstawiła własne rozwiązania sytuacji na Ukrainie. Ultimata postawiono także Kijowowi. Moskwa nadal domga się "demilitaryzacji” i "denazyfikacji” Ukrainy.

Z kolei "The Times” nazwał plan pokojowy Trumpa "fatalnym” błędem. Pytanie brzmi, czy Wołodymyr Zełenski będzie w stanie przekonać amerykańskiego prezydenta, że jakikolwiek traktat pokojowy jedynie odłoży konflikt w czasie, a nie go rozwiąże.

Problemy Europy

W artykule Radia Svoboda podano, że szereg krajów europejskich, w tym Francja, Niemcy i Wielka Brytania, "mają trudności” z nawiązaniem procesu negocjacyjnego między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Początkowa taktyka Europy polegała po prostu na utrzymywaniu obecności USA "na pokładzie” poprzez utrzymywanie kontaktów między Amerykanami i Ukraińcami.

Jednocześnie niektórzy europejscy urzędnicy uważają, że "groźba” USA dotycząca potencjalnego wycofania się z procesu negocjacyjnego jest działaniem taktycznym, mającym na celu wywarcie presji na Ukrainę. Stanowisko Europy w sprawie potencjalnych porozumień pokojowych w kontekście niektórych żądań USA również pozostaje niezmienne.

W szczególności Europa nigdy oficjalnie nie uzna Krymu za część Rosji, jeśli sama Ukraina się na to nie zgodzi. "Można zaakceptować również odmowę Ukrainy przystąpienia do NATO” – czytamy w artykule. Czego nie można powiedzieć o procesie przystąpienia Ukrainy do UE. Europa stanowczo stwierdza, że Rosja "nie ma nic do powiedzenia” w tej sprawie.

Innym poważnym problemem jest złagodzenie sankcji wobec Rosji, czego osobiście domagają się Stany Zjednoczone. Europa się z tym nie zgadza.

Czytaj też:

Rosja po cichu szykuje się do konfliktu z NATO. Nowe doniesienia z USACzytaj też:

Waszyngton reaguje na ruch Kremla. Nie tego oczekuje