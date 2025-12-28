Trudna sztuka podziękowań
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Trudna sztuka podziękowań

Były premier Leszek Miller
SPODE ŁBA Ciekawymi radami podzielił się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim były premier Polski, Leszek Miller.

Jak wielu polskich polityków, których kariery należą już do przeszłości, nabrał on nagle ochoty na udzielanie publicznych pouczeń w kwestiach dobrych obyczajów i dyplomatycznej kurtuazji.

Wołodymyr Zełenski budzi swoimi manierami zrozumiałe kontrowersje. Sam Donald Trump stanowczo krytykował niedbały strój ukraińskiego przywódcy, zwłaszcza podczas dyplomatycznych spotkań. Wspominał też kilkakrotnie o jego „niewdzięczności”. „»Przywództwo« Ukrainy wyraziło zerową wdzięczność za nasze wysiłki” – skarżył się jeszcze w listopadzie 2025 r., na portalu X, prezydent USA.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

