Zapytano Polaków o wybory w 2027 roku. Dobre wieści dla PiS

O to, czy partia Jarosława Kaczyńskiego ma szansę powrócić do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster przeprowadzonym na zleceniu "Super Expressu". Odpowiedzi, jakich udzielili respondenci wskazują na mocny podział. Przewaga jest jednak po stronie Prawa i Sprawiedliwości.

Sondaż: Czy PiS wróci do władzy po wyborach w 2027 roku?

Okazuje się bowiem, że w sukces PiS wierzy większość, bo 53 proc., ankietowanych. Z kolei przekonanych o tym, że po kolejnych wyborach władza w kraju się nie zmieni jest 47 proc. pytanych.

Do tematu badania odniósł się w rozmowie z gazetą politolog profesor Kazimierz Kik. Jego zdaniem, za zmianą władzy przemawiają trzy czynniki. Przede wszystkim to wciąż trwająca wojna na Ukrainie, która – jak podkreślił, "będzie nasilała poczucie niepewności".

– Po drugie, rządzący Ameryką ruch MAGA narzuca swój populistyczny punkt widzenia, a Polacy traktują USA jako sojusznika. Po trzecie, pozycja koalicjantów KO jest bardzo słaba – wymieniał ekspert.

Szanse na zmianę władzy

Prof. Kik zwrócił jednak uwagę, że zmiana władzy w Polsce do końca nie jest dziś pewna, szczególnie, że "walki frakcji wewnątrz PiS osłabiają tę partię i nie wiadomo, czym to się zakończy".

"Super Express" zauważa z kolei, powołując się na ostatnie sondaże, że choć partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż pozostaje w tyle z Koalicją Obywatelską, to – jak pokazują badania, koalicja rządząca po wyborach w 2027 roku nie będzie miała zdolności koalicyjnej. Ostatnie pomiary różnych pracowni potwierdzają rosnącą pozycję Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Choć jest to koalicjant trudny dla obu największych ugrupowań, to jednak dużo trudniej wyobrazić sobie jego współpracę ze środowiskiem Donalda Tuska.

Sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" został wykonany w dniach 6–7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.