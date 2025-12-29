Trump odwiedzi Kijów? "Nie mam z tym problemu"

W niedzielę po godz. 21:00 czasu polskiego zakończyło się trwające blisko trzy godziny spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie. Później przywódcy wystąpili na konferencji prasowej.

Dziennikarze zapytali Trumpa, czy złoży wizytę w Kijowie. – Nie mam z tym problemu – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. I podkreślił, że choć nie planuje podróży na Ukrainę, to jest gotowy na złożenie takiej wizyty, jeśli pomogłaby ona zatrzymać wojnę.

– Aby zawrzeć porozumienie pokojowe, nie ma potrzeby mojej podróży – podkreślił amerykański przywódca. Ujawnił również, że otrzymał zaproszenie, aby przemawiać w Radzie Najwyższej, czyli ukraińskim parlamencie. – Nie wiem, czy to pomoże, ale myślę, że prawdopodobnie pomoże. Nie jestem pewien, czy będzie to konieczne, ale jeśli pomoże to uratować 25 tys. ludzkich istnień miesięcznie, oczywiście, że chcę to zrobić – oświadczył.

Trump po spotkaniu z Zełenskim: Osiągnęliśmy ogromny postęp

– Rozmowy były bardzo szczegółowe i owocne. Rozmawialiśmy właściwie na każdy temat. Poruszyliśmy może dwie wrażliwe kwestie. Wydaje mi się, że zbliżamy się do porozumienia. Osiągnęliśmy ogromny postęp – ocenił Donald Trump, dziękując ukraińskiej delegacji i podkreślając, że uzgodnionych zostało "około 95 proc." planu pokojowego, zmierzającego do zakończenia wojny na Ukrainie. Wyjaśnił, że jedna z kwestii spornych dotyczy terytorium nieokupowanego w tym momencie przez Rosjan. – Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz – stwierdził.

– Wymiar militarny w 100 proc. uzgodniony, plan prosperity w dużej części uzgodniony – mówił z kolei prezydent Ukrainy. – Gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym, więc nasze zespoły będą dalej te gwarancje omawiać – dodał.

Obaj prezydenci zapowiedzieli dalsze rozmowy w nadchodzących tygodniach. Wołodymyr Zełenski przekazał, że w styczniu w Waszyngtonie Donald Trump planuje przyjąć liderów państw europejskich, w tym Ukrainy.

