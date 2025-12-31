Polacy ocenili, czy w PiS dojdzie do rozłamu. Wyniki sondażu mogą zaskoczyć

W PiS skonfliktowana jest zwłaszcza frakcja byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz frakcja skupiona wokół Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Czarnka, Jacka Sasina i Patryka Jakiego.

Rozłam w PiS? Polacy wypowiedzieli się w sondażu

SW Research na zlecenie Onet.pl zadała Polakom pytanie: „Czy uważasz, że przed wyborami w 2027 roku dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości?”.

Z sondażu wynika, że 40,5 proc. badanych uważa, że taki scenariusz jest prawdopodobny. Odpowiedź „nie” wybrało 31,6 proc.

27,9 proc. ankietowanych stwierdziło, że „trudno powiedzieć/nie mam zdania”.

Odpowiedź „tak" częściej wybierali mężczyźni — 42 proc. 34,5 proc. odpowiedziało „nie”, 23,6 proc. mężczyzn było niezdecydowanych). W grupie kobiet odpowiedź pozytywną wskazało 39,1 proc. 28,9 proc. twierdzi, że do rozłamu w PiS nie dojdzie, 32 proc. nie ma zdania na ten temat.

Najbardziej przekonani o możliwości rozłamu w partii Jarosława Kaczyńskiego są wyborcy w wieku powyżej 50 lat. Twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 45,4 proc. Przeciwnego zdania jest 23,3 proc., a 31,2 proc. nie ma zdania.

Najmniej twierdzących odpowiedzi padło w grupie wiekowej 25-34 lat – 28,4 proc. na „tak”, 45,9 proc. na „nie”, 25,7 proc. – „trudno powiedzieć”.

Pod względem wykształcenia najwięcej odpowiedzi „tak” wskazali respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45,8 proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 29-30 grudnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 808 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

