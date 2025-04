Ponad 2,5 tys. zł co miesiąc. Nie trzeba nawet składać wniosku

Od 1 stycznia funkcjonuje nowe świadczenie – dodatek dopełniający do renty socjalnej. To świadczenie, o które mogą ubiegać się osoby spełniające określone kryteria.

Ustawodawca zadecydował, że świadczenie będzie wypłacane od maja z wyrównaniem za poprzednie miesiące. Wysokość dodatku to 2520 złotych. Trzeba jednak pamiętać, że od tej kwoty odjęte zostaną składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Świadczenie będzie wypłacane razem z rentą socjalną i co roku waloryzowane.

Kto może otrzymać dodatek?

Aby otrzymać dodatek dopełniający należy posiadać prawo do renty socjalnej oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji. Co ważne, beneficjenci otrzymają nowe świadczenie bez konieczności składania wniosku. Dodatek będzie im wypłacany co miesiąc wraz z rentą. Informacja o jego przyznaniu będzie dostępna na platformie PUE/eZUS. Kwota dodatku to 2520 zł.

Co ważne, osoby, które posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, które na dzień 1 stycznia 2025 roku nie posiadały jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Ustawa wprowadzająca dodatek została przyjęta przez Sejm 27 września. Za nowelizacją głosowało 411 posłów, 10 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Prezydent podpisał ją pod koniec października.

Projekt zmian w ustawie był obywatelską inicjatywą środowisk osób niepełnosprawnych. Początkowo zakładał on podniesienie kwoty renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ostatecznie w wyniku prac sejmowej podkomisji wprowadzono przyjęte obecnie rozwiązanie.

Warto przypomnieć, że kwota renty socjalnej od 1 marca 2025 roku wzrosła z 1780,96 zł do 1901,71 zł.

