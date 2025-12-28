Amerykanin w Paryżu

"Sargent i olśniewający Paryż” – tak nazywa się wystawa w Musée d’Orsay, specjalizującym się w sztuce fin de siècle. Epoce tak bardzo inspirującej dla artystów. Stolica Francji przyciągała wtedy malarzy z całego świata. Przyciągnęła też i Sargenta. Mówiono o nim: „Z urodzenia Amerykanin. Z pędzla Francuz”. To tu, nad Sekwaną, „zaraził się” impresjonizmem.

„Paryż był dla niego czymś więcej niż tylko przystankiem” – piszą autorzy wystawy w katalogu. „Kiedy osiedlił się tu w 1874 r., stolica Francji tętniła energią, a błyskotliwy młody artysta odnalazł swoje powołanie. Kształcący się w pracowniach Carolusa-Durana i Léona Bonnata Sargent urzekł paryskie towarzystwo. Dzięki wirtuozerii pociągnięć pędzla, sile portretów i elegancji spojrzenia wypracował swój niepowtarzalny styl. Francuski świat sztuki okrzyknął ten niezwykły, niekiedy szokujący talent, zanim uznanie stopniowo ustąpiło miejsca pewnej nieufności… i ostatecznie zapomnieniu w XX w”..

Sargent i Paryż wydawali się nierozłączną parą. Ale wielkie miłości niekiedy kończą się nagłym zerwaniem. Specjalną biograficzną wystawą Musée d’Orsay przeprasza za skandal sprzed 143 lat.

Obywatel świata