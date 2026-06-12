W trakcie panelu dyskusyjnego w swojej letniej rezydencji pod Turku Stubb stwierdził, że "Włochy, a szczególnie Polska" powinny zostać włączone w proces wypracowywania pokoju na Ukrainie. Prezydent Finlandii podkreślił, że nasz kraj powinien znaleźć się w grupie mocarstw ze względu na status "państwa granicznego UE".

Fiński przywódca odrzucił także sugestię, że powinien zostać specjalnym wysłannikiem Europy do spraw kontaktów z Moskwą w sprawie pokoju na Ukrainie. Stubb podkreślił, że najważniejsze, aby "wielcy gracze byli na czele" i dodał, że nie uważa się za odpowiednią osobę do wykonania tego zadania.

Europa chce rozmów z Rosją

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Wielka Brytania, Niemcy i Francja chcą wznowić kontakty z Moskwą. Najpierw szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że trzy kraje europejskie proszą o spotkanie z przedstawicielem Władimira Putina. Następnie agencja Bloomberg podała, że Londyn, Paryż i Berlin chcą rozpocząć rozmowy z Rosją.

Europejscy przywódcy chcą także, aby prezydent USA Donald Trump poparł ich propozycje, aby zwiększyć presję na Rosję i zmusić ją do przystąpienia do negocjacji.

Dziennikarze wskazują jednocześnie, że w minionym tygodniu Władimir Putin skrytykował mediacyjną rolę europejskich przywódców, twierdząc, że stoją po stronie Ukrainy. Odrzucił również pomysł osobistego spotkania z Zełenskim.

Niedawno rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał stanowisko Kremla ws. negocjacji pokojowych z Ukrainą. – Prezydent powiedział, że biorąc pod uwagę obecne warunki i działania, których jesteśmy świadkami ze strony władz kijowskich – terrorystyczne, przestępcze i skierowane przeciwko dzieciom – bardzo trudno sobie wyobrazić, że możliwe jest teraz prowadzenie negocjacji z władzami kijowskimi – poinformował Pieskow.

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