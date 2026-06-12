Niemieccy dziennikarze: Zełenski zrujnował stosunki z Polską

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. Prezydent obecnie waha się, jaką decyzję podjąć.

"Zełenski zrujnował stosunki z Polską"

O fali oburzenia, jaką swoją decyzją wywołał w Polsce Zełenski, rozpisuje się "Der Spiegel". Dziennikarze tłumaczą niemieckim czytelnikom, że skrót UPA oznacza Ukraińską Armię Powstańczą, która walczyła m.in. z armią radziecką.

"Jednak od 1943 roku bojownicy UPA zabili nawet sto tysięcy polskich cywilów na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy; ta krwawa zbrodnia zapisała się w polskiej pamięci jako »rzeź wołyńska«, a jej następstwem były z kolei polskie zbrodnie na ukraińskich cywilach” – piszą Christian Esch i Jan Puhl.

Ich zdaniem obserwujemy najpoważniejszy kryzys w relacjach polsko-ukraińskich od początku wojny. "Cała ta sprawa to pouczający przykład tego, jakie pokusy i niebezpieczeństwa wiążą się z podejściem do historii– piszą. Jednocześnie dziennikarze wskazują, że zaskakujące nie jest to, że doszło do konfliktu na tle UPA, tylko że ukraińska strona była tak zaskoczona reakcją Polski.

Ich zdaniem Ukraina szuka bohaterów wojskowych z przeszłości, ale nie ma innych niż ludobójcy z UPA, którzy współpracowali z III Rzeszą. "W Polsce partyzanci UPA są pamiętani jako masowi mordercy” – dodają.

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