AI zamiast dyplomów. Rewolucja w Niemczech

Jak podaje Deutsche Welle, dla coraz większej liczby przedsiębiorstw AI stanowi alternatywę dla formalnych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. "Prawie 20 procent firm korzystających ze sztucznej inteligencji uważa, że zastąpienie absolwentów uczelni wyższych pracownikami o niższych kwalifikacjach, którzy potrafią jednak obsługiwać sztuczną inteligencję, będzie łatwe lub bardzo łatwe" – czytamy.

Doświadczeni pracownicy zastąpieni przez sztuczną inteligencję

Jak wynika z badania Instytutu Ifo z Monachium, około 15 procent respondentów jest zdania, że bez większego problemu można zastąpić doświadczonych pracowników osobami niedoświadczonymi, które po prostu potrafią korzystać ze sztucznej inteligencji.

– Sztuczna inteligencja zmienia świat pracy i w niektórych dziedzinach może częściowo zastąpić formalne kwalifikacje i doświadczenie – mówi Anna Rufert z Instytutu Ifo.

Opisany trend jest szczególnie zauważalny w branży handlowej. "Aż 28,6 procent przedsiębiorstw z tej branży stwierdziło, że są w stanie w pewnym stopniu zastąpić pracowników z wyższym wykształceniem (w tym wykształceniem zawodowym) pracownikami wspomaganymi przez sztuczną inteligencję. W sektorze usług wskaźnik ten wyniósł 19,7 procent, a w przemyśle przetwórczym – 14,6 procent" – podkreśla Deutsche Welle. Radiostacja zwraca uwagę, że firmy mają nieco większe trudności z zastąpieniem doświadczenia zawodowego.

– Wydaje się, że dla tych przedsiębiorstw zastąpienie doświadczenia zawodowego za pomocą sztucznej inteligencji jest nieco trudniejsze niż w przypadku formalnych kwalifikacji – tłumaczy przedstawicielka Instytutu Ifo.

AI zamiast pracowników fizycznych

Startupy zajmujące się się sztuczną inteligencją pozyskują miliardy dolarów na rozwój "mózgów" dla robotów AI. Maszyny będą mogły pracować na platformach wiertniczych, placach budowy czy warsztatach samochodowych.

Jak podaje serwis Axios, obecnie inwestycje w sztuczną inteligencję obejmują głównie tworzenie oprogramowania pozwalającego robotom rozumieć prawa fizyki i realne warunki pracy. Dzięki takiej technologii, maszyny będą mogły adoptować się do zmian w otoczeniu i wykonywać rozmaite zadania, takie jak choćby hydraulika, spawanie czy gotowanie.

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