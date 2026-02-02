AI zastępuje pracowników fizycznych. To prawdziwa rewolucja

Jak podaje serwis Axios, obecnie inwestycje w sztuczną inteligencję obejmują głównie tworzenie oprogramowania pozwalającego robotom rozumieć prawa fizyki i realne warunki pracy. Dzięki takiej technologii, maszyny będą mogły adoptować się do zmian w otoczeniu i wykonywać rozmaite zadania, takie jak choćby hydraulika, spawanie czy gotowanie.

"Firmy technologiczne i startupy gromadzą ogromne ilości danych z rzeczywistego świata, by trenować swoje modele AI. Inni, jak AMI Labs założone przez byłego głównego naukowca AI w Meta, Yanna LeCuna, stawiają na tzw. world models – systemy uczone w symulowanym środowisku fizycznym, co pozwala obniżyć koszty i przyspieszyć rozwój technologii" – podaje rmf24.pl.

Trend dotyczy również branży transportowej. Kanadyjski startup Waabi w ostatnich tygodniach pozyskał nawet miliard dolarów na rozwój autonomicznych taksówek i ciężarówek. Otrzymana kwota jest największą w całej historii kanadyjskich startupów.

Chińczycy zaczynają dominować w AI

Tymczasem chińskie modele AI zdobywają popularność w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej firm wybiera rozwiązania z Państwa Środka, które są tańsze i bardziej funkcjonalne niż amerykańskie.

BBC informuje, że platforma Pinterest wybiera chińskie modele takie jak DeepSekk R-1, a nie amerykańskie laboratoria AI. – Uczyniliśmy z platformy Pinterest asystenta zakupowego napędzanego sztuczną inteligencją – powiedział szef platformy Bill Ready w rozmowie ze stacją informacyjną.

Z kolei dyrektor ds. technologii Pinterest, Matt Madrigal, przyznał, że zaletą wspomnianych modeli jest fakt, iż mogą być swobodnie pobierane i dostosowywane przez firmy. Taka możliwość jest wyłączona w przypadku większości modeli oferowanych przez odpowiedniki w Stanach Zjednoczonych, takie jak OpenAI, twórca ChatGPT.

Jak wskazuje Business Insider Polska, chińskie modele zyskują popularność wśród wielu firm z listy Fortune 500. "Raport Uniwersytetu Stanforda (…) potwierdza, że chińskie modele AI doganiają, a nawet wyprzedzają zagraniczną konkurencję. Wsparcie rządu i otwartość kodu dają im przewagę, podczas gdy amerykańskie firmy skupiają się na zyskach i zamkniętych rozwiązaniach" – czytamy. Taka sytuacja oznacza rewolucję w globalnej branży sztucznej inteligencji.

