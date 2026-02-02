AI zastępuje pracowników fizycznych. To prawdziwa rewolucja
Ekonomia

AI zastępuje pracowników fizycznych. To prawdziwa rewolucja

Dodano: 
Roboty w fabryce, zdjęcie ilustracyjne
Roboty w fabryce, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Simon Kadula
Startupy zajmujące się się sztuczną inteligencją pozyskują miliardy dolarów na rozwój "mózgów" dla robotów AI. Maszyny będą mogły pracować na platformach wiertniczych, placach budowy czy warsztatach samochodowych.

Jak podaje serwis Axios, obecnie inwestycje w sztuczną inteligencję obejmują głównie tworzenie oprogramowania pozwalającego robotom rozumieć prawa fizyki i realne warunki pracy. Dzięki takiej technologii, maszyny będą mogły adoptować się do zmian w otoczeniu i wykonywać rozmaite zadania, takie jak choćby hydraulika, spawanie czy gotowanie.

"Firmy technologiczne i startupy gromadzą ogromne ilości danych z rzeczywistego świata, by trenować swoje modele AI. Inni, jak AMI Labs założone przez byłego głównego naukowca AI w Meta, Yanna LeCuna, stawiają na tzw. world models – systemy uczone w symulowanym środowisku fizycznym, co pozwala obniżyć koszty i przyspieszyć rozwój technologii" – podaje rmf24.pl.

Trend dotyczy również branży transportowej. Kanadyjski startup Waabi w ostatnich tygodniach pozyskał nawet miliard dolarów na rozwój autonomicznych taksówek i ciężarówek. Otrzymana kwota jest największą w całej historii kanadyjskich startupów.

Chińczycy zaczynają dominować w AI

Tymczasem chińskie modele AI zdobywają popularność w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej firm wybiera rozwiązania z Państwa Środka, które są tańsze i bardziej funkcjonalne niż amerykańskie.

BBC informuje, że platforma Pinterest wybiera chińskie modele takie jak DeepSekk R-1, a nie amerykańskie laboratoria AI. – Uczyniliśmy z platformy Pinterest asystenta zakupowego napędzanego sztuczną inteligencją – powiedział szef platformy Bill Ready w rozmowie ze stacją informacyjną.

Z kolei dyrektor ds. technologii Pinterest, Matt Madrigal, przyznał, że zaletą wspomnianych modeli jest fakt, iż mogą być swobodnie pobierane i dostosowywane przez firmy. Taka możliwość jest wyłączona w przypadku większości modeli oferowanych przez odpowiedniki w Stanach Zjednoczonych, takie jak OpenAI, twórca ChatGPT.

Jak wskazuje Business Insider Polska, chińskie modele zyskują popularność wśród wielu firm z listy Fortune 500. "Raport Uniwersytetu Stanforda (…) potwierdza, że chińskie modele AI doganiają, a nawet wyprzedzają zagraniczną konkurencję. Wsparcie rządu i otwartość kodu dają im przewagę, podczas gdy amerykańskie firmy skupiają się na zyskach i zamkniętych rozwiązaniach" – czytamy. Taka sytuacja oznacza rewolucję w globalnej branży sztucznej inteligencji.

Źródło: RMF 24 / Axios, BBC, businessinsider.com.pl, DoRzeczy.pl
