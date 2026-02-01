AI już zabiera młodym pracę

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że bezrobocie w grudniu 2025 r. wzrosło do 5,7 proc. To wzrost o 0,6 punktu procentowego względem grudnia 2024 r. Innymi słowy, nad Wisłą w ciągu ostatniego roku przybyło 103 tys. osób bez pracy. Według prognoz Krajowej Izby Gospodarczej stopa bezrobocia rejestrowanego na początku obecnego roku może wzrosnąć do ok. 6,3 proc.

Jednocześnie – jak podała „Rzeczpospolita” – rok 2025 był rekordowy pod względem zwolnień grupowych. W sumie do urzędów pracy zgłoszono ich ponad 97,6 tys. To nie tylko trzy razy więcej niż w roku 2024, lecz także najwięcej od czasów globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009.

Ci, którzy stracili pracę, mają zaś duży problem ze znalezieniem nowej. Jak bowiem zauważył portal Business Insider, ofert pracy w grudniu 2025 r. było najmniej od 13 lat.

Mniej ofert dla juniorów

Bezrobocie rośnie w różnych przedziałach wiekowych. Sztuczna inteligencja daje jednak najtrudniejszą lekcję życia przedstawicielom Pokolenia Z. Z danych PARP – opartych na statystykach Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu – wynika, że bezrobocie wśród osób do 25. roku życia w Polsce sięga już średnio 12,6 proc.