AI już zabiera młodym pracę
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

AI już zabiera młodym pracę

Dodano: 
Sztuczna inteligencja, nowe technologie; zdjęcie ilustracyjne
Sztuczna inteligencja, nowe technologie; zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
W 2025 r. w Polsce wyraźnie wzrosło bezrobocie, padł też rekord zwolnień grupowych. Rynek pracy zmieniają rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz masowe przenoszenie etatów przez międzynarodowe korporacje do tańszych krajów typu Indie.

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że bezrobocie w grudniu 2025 r. wzrosło do 5,7 proc. To wzrost o 0,6 punktu procentowego względem grudnia 2024 r. Innymi słowy, nad Wisłą w ciągu ostatniego roku przybyło 103 tys. osób bez pracy. Według prognoz Krajowej Izby Gospodarczej stopa bezrobocia rejestrowanego na początku obecnego roku może wzrosnąć do ok. 6,3 proc.

Jednocześnie – jak podała „Rzeczpospolita” – rok 2025 był rekordowy pod względem zwolnień grupowych. W sumie do urzędów pracy zgłoszono ich ponad 97,6 tys. To nie tylko trzy razy więcej niż w roku 2024, lecz także najwięcej od czasów globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009.

Ci, którzy stracili pracę, mają zaś duży problem ze znalezieniem nowej. Jak bowiem zauważył portal Business Insider, ofert pracy w grudniu 2025 r. było najmniej od 13 lat.

Mniej ofert dla juniorów

Bezrobocie rośnie w różnych przedziałach wiekowych. Sztuczna inteligencja daje jednak najtrudniejszą lekcję życia przedstawicielom Pokolenia Z. Z danych PARP – opartych na statystykach Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu – wynika, że bezrobocie wśród osób do 25. roku życia w Polsce sięga już średnio 12,6 proc.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

