Listy do redakcji (32)

Wdowi podatek

Co miesiąc płacę wdowi podatek. Powtarzam – płacę ten wdowi podatek co miesiąc, a w ciągu roku zbiera się z tego niezła suma. Wyjaśnię, bo niesłusznie tylko ja go tak nazywam. Płacę go, jak wiele kobiet w Gdyni, w których domach dzieci wyfrunęły z gniazda, a mężowie zmarli. Płacę go, bo od 1 lipca 2013 r. Gdynia wprowadziła system opłat za wywóz posegregowanych śmieci powiązany z powierzchnią mieszkania, więc co miesiąc, po kolejnej podwyżce, z mojego portfela znika 101 zł. I proszę mi nie mówić, że mogę się przeprowadzić do kawalerki (już to słyszałam), bo z różnych powodów nie chcę i nie mogę tego zrobić.