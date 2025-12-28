Pięć okazji do myślenia

Ryszard Legutko „Rekapitulacja” Fronda

Książek prof. Ryszarda Legutki specjalnie rekomendować nie trzeba, bo autor ten jest klasą samą dla siebie. Na „Rekapitulację” warto jednak zwrócić uwagę szczególną, bo też szczególnie ważne jest dla nas doświadczenie polskiego losu, które próbuje uchwycić autor, wychodząc od subiektywnych doświadczeń i obserwacji. Nie jest to jednak autobiografia czy pamiętnik – zastrzega Legutko. „W zamyśle książka nie miała być zapisem zdarzeń przeszłych, lecz próbą zrozumienia tego, co mi się przytrafiło, a także co przytrafiało się światu, w którym żyłem”.

Dla tych, którzy pamiętają publicystykę oraz wczesne książki prof. Legutki, książka ta zaskoczeniem nie będzie; podobnie jak dla czytelników kilku już wydań „Eseju o duszy polskiej”. A jednak „Rekapitulacja” zaskakuje, bo ten wywód brzmi wyjątkowo mocno: obserwujemy dojrzewanie myśliciela do rozumienia świata oraz dzieje kraju, w którym z uporem godnym lepszej sprawy drogi zrozumienia i samonaprawy odrzucano. „Dramat Polski pozostaje ten sam, a sytuacja istotnie nowa jest w niemałej części sytuacją istotnie starą.