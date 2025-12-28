Ekonomia
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Droga do biliona

Dodano: 
Elon Musk
Elon Musk Źródło: PAP/EPA / Kevin Lamarque
Elon Musk, którego prywatny majątek był w grudniu 2025 r. szacowany na ok. 650 mld dol., może w ciągu najbliższej dekady zarobić jeszcze niemal bilion! I chociaż nikt inny nie może liczyć na aż tak hojne wynagrodzenie, to pensje prezesów od 1978 r. wzrosły o 1085 proc. Na pogłębiającą się przepaść między zarobkami szefów a szeregowych pracowników zwrócili ostatnio uwagę zarówno papież Leon XIV, jak i Warren Buffett.

Nawet 878 mld dol. (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem miliardów dolarów) może zarobić w ciągu najbliższej dekady Elon Musk, jeśli Tesla osiągnie stawiane przed zarządem ambitne cele. Za przyjęciem rekordowego pakietu wynagrodzeń dla prezesa spółki – największego nie tylko w historii tej amerykańskiej firmy, lecz także w ogóle w historii ludzkości – zagłosowały kilka tygodni temu ponad trzy czwarte udziałowców. Odpowiedź rynku była natychmiastowa: kurs Tesli zaczął piąć się w górę. Spółka dynamicznie zyskiwała także w połowie grudnia 2025 r., gdy akcjonariusze uwierzyli, że najbogatszy człowiek świata wziął się poważnie do realizacji zamierzeń, bez których może zapomnieć o sowitej wypłacie.

Otóż, aby otrzymać historyczną wypłatę, kierowana przez Muska spółka musi m.in. wyprodukować milion autonomicznych taksówek oraz milion humanoidalnych robotów Optimus. W połowie grudnia Musk potwierdził, że Tesla testuje już pojazdy Model Y z oprogramowaniem do jazdy autonomicznej bez obecności człowieka w pojeździe. To ważna zmiana.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

