Dwie ważne decyzje w jednej przesyłce. Wkrótce każdy emeryt otrzyma list z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę 13. emerytur. Z tego powodu każdy emeryt otrzyma wkrótce list zawierający dwie decyzje. Pierwsza dotyczy marcowej waloryzacji, a druga – przyznania i wypłaty "trzynastki".

Pierwsza z decyzji zawiera informacje o wysokości otrzymywanego świadczenia po waloryzacji, zarówno brutto, jak i netto. Dodatkowo każdy emeryt dowie się o sumie zgromadzonych składek oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Druga decyzja zawiera informacje o wysokości przyznanego dodatkowego świadczenia oraz o jego wypłacie. ZUS apeluje, aby każdy adresat dokładnie zapoznał się z otrzymanymi pismami i sprawdził poprawność zawartych w nich danych. Proces wysyłania decyzji potrwa do końca maja.

Waloryzacja świadczeń

W tym roku waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,5 proc. Wskaźnik waloryzacji jest ustalany na podstawie danych ekonomicznych GUS za 2024 roku (tj. 3,6 proc. inflacji i 12,4 proc. wzrostu płac – waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji).

Emeryci mający termin wypłaty na 1. dzień miesiąca dostali środki pod koniec lutego. 5 i 7 marca kolejna transza wypłat trafiła do seniorów. Co istotne, wyższe wypłaty oznaczają wyższą składkę zdrowotną. Dodatkowo część seniorów po raz pierwszy zapłaci podatek od emerytury, czyli PIT.

Dla emerytów dobrą wiadomością byłaby realizacja jednej z obietnic wyborczych KO, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Oznaczałoby to, że wszystkie emerytury do 5 tys. zł byłyby zwolnione z PIT. Ten "konkret" miał zostać zrealizowany już w 2024 roku, wiadomo jednak, że kwota wolna nie zostanie podwyższona ani w 2025 ani prawdopodobnie w 2026 roku.

