Polska będzie finansować Hindusom emerytury? Konfederacja ostrzega

Na profilu partii w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że rząd Donalda Tuska skierował do Sejmu projekt ratyfikacji umowy polsko-indyjskiej o zabezpieczeniu społecznym. Porozumienie zostało podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2024 roku. Zakłada ono uregulowanie kwestii m.in. emerytur i rent Hindusów podejmujących pracę w Polsce i Polaków zatrudnianych w Indiach. Aby umowa weszła w życie, potrzebna jest zgoda Sejmu.

Konfederacja ostrzega, że po ratyfikacji umowy Polska będzie finansowała cudzoziemcom emerytury i inne świadczenia.

"To porozumienie bardzo podobne do niesławnej umowy polsko-ukraińskiej. Dzięki tamtej umowie finansujemy stale rosnącą grupę ukraińskich beneficjentów polskiego systemu emerytalnego, którym ZUS miesiąc w miesiąc dopłaca do ukraińskiej emerytury tyle, żeby osiągnąć poziom polskiej emerytury minimalnej. Nawet jeśli obywatel Ukrainy w Polsce przepracował zaledwie kilka lat, kilka miesięcy albo nawet tylko kilka dni. Teraz to samo może nas czekać na kierunku indyjskim" – ostrzegają politycy.

Ekspert wyjaśnia

Jak jednak twierdzi doktor Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej, specjalista w Izbie Pracy i Ubezpieczeń w Sądzie Najwyższym, umowa umożliwia sumowanie okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu przez pracowników. Innymi słowy, Polska będzie wypłacała pracownikom z Indii tylko emerytury w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w naszym kraju.

Lasocki wskazuje, że problem z zagranicznymi pracownikami leży gdzie indziej. Polskie prawodawstwo zbyt szybko pozwala na uzyskanie statusu emeryta.

– Zbyt hojnie przyznajemy status emeryta. Wystarczy jeden przepracowany dzień. Jest ewentualność, że w państwach, gdzie jest np. wiek emerytalny na poziomie 67 lat, że ci cudzoziemcy przyjadą do Polski, przepracują jeden dzień, osiągną 60 lat i ze statusem emeryta mają trzynastkę, czternastkę, ubezpieczenie zdrowotne – powiedział.

– Polska emerytura jest jedną z niewielu, która nie zależy od stażu, nie wymagamy nawet roku. Problem jest w naszej ustawie – dodał.

