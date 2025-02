Polacy fundują emerytury cudzoziemcom. "Polska senioralnym eldorado"

W grudniu 2024 r. ponad 20 tys. cudzoziemców otrzymało emerytury i renty z ZUS na łączną sumę ok. 27,6 mln zł (jest to pula miesięczna). W analogicznym okresie 2023 r. świadczenia te wypłacano 15,3 tys. osób (21,5 mln zł), a w 2022 r. – 12,2 tys. osób (16,5 mln zł). Wychodzi na to, że co roku ZUS wydaje z tego tytułu co najmniej o 5 mln zł więcej – opisuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Dziennik twierdzi, że ten proces będzie jedynie narastać. Za kolejnych 10–20 lat Polska ma przeistoczyć się w senioralne eldorado dla seniorów ze wschodu.

Jak czytamy, osoby zza granicy, które w Polsce pracują podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Pod koniec 2024 orku to ok 1,2 mln obcokrajowców. Największą grupę stanowią Ukraińcy (787,5 tys.) oraz Białorusini (134,9 tys.). Ponadto jest jeszcze wielu Gruzinów (25,7 tys.).

– Jeśli Ukrainiec w wieku senioralnym zamieszka w Polsce, to często ZUS będzie miał obowiązek wypłacać mu różnicę między emeryturą pobieraną z Ukrainy a minimalną polską – wskazuje dr Marcin Krajewski z Uniwersytetu Łódzkiego. Chodzi o naprawdę dużą różnicę, gdyż minimalna emerytura ukraińska wynosi obecnie zaledwie od ok. 260 do 320 zł.

Konfederacja oburzona: Brawo PO-PiS

Tymi doniesieniami oburzeni są politycy Konfederacji. "Może na Ukrainie szerzy się kult Bandery ale za to u nas jest "senioralne eldorado" dla ukraińskich emerytów. W grudniu 2024 r. ponad 20 tys. cudzoziemców otrzymało emerytury i renty z ZUS, na łączną sumę ok. 27,6 mln zł (jest to pula miesięczna). Robimy na dwa państwa!" – napisał Rafał Mekler.

"Brawo POPIS! To osiągnięcie nieznane w historii ludzkości, żeby bez walki wprowadzić dwa narody na utrzymanie jednego państwa" – dodaje lider formacji Krzysztof Bosak.

"Utrzymujemy dwa państwa, nie otrzymujemy nic w zamian, niczego się nie domagamy. Naiwność rozbiła skalę" – dodaje Marcin Malicki z Ruchu Narodowego.

