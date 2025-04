Sikorski na wiecu Trzaskowskiego: To chce zniszczyć Putin

Kandydat KO na prezydenta wystąpił w niedzielę na wiecu w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczył też Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych nawiązał do kwestii historycznych. Jego zdaniem Władimirowi Putinowi zależy na tym, aby rozbić jedność Zachodu.

Sikorski na konwencji Trzaskowskiego

– Nie każdy, kto najwięcej mówi o patriotyzmie, rzeczywiście ojczyźnie dobrze służy. Powiedzą dziś przedstawiciele dzisiejszej opozycji, ale to nie do nas, przecież my jesteśmy podejrzliwi wobec Putina, wobec Rosji, a Targowica przecież oddała Polskę w pakt Katarzynie. Nie o to chodzi. Putin nie potrzebuje, żebyście kochali jego czy Rosję. Putinowi wystarczy, że jesteście antyzachodni – powiedział Sikorski.

– Finlandia, Polska, Szwecja, Rumunia, Litwa, Estonia, Niemcy – w pojedynkę każdy z tych krajów przegrał w historii wojnę z Rosją. A razem jesteśmy potęgą i to jest to, co Putin chce zniszczyć – mówił minister.

Szef MSZ mówił m.in. o relacjach Polski z Niemcami i wyraził swoją opinię, że kandydatem, który wraz z rządem zapewni Polsce rozwój, jest Trzaskowski. – Kiedyś wydawało się niewyobrażalne, że Niemców dogonimy. Dzisiaj jest w zasięgu pokolenia, które już się urodziło. Tylko trzeba to robić z głową, ani bojaźliwie, ani zuchwale. [...] Potrzebujemy takiego prezydenta, który w tej sztafecie pokoleń przyczyni się do naszego sukcesu w tym wyścigu modernizacyjnym z innymi państwami, który nigdy się nie kończy. Potrzebujemy takiego prezydenta, który współdziała z rządem, a nie wsadza kija w szprychy. Dobrze reprezentuje kraj i nie przynosi mu wstydu – mówił polityk.

Komentarz do poparcia prezydenta dla Nawrockiego

– Parę dni temu prezydent Duda skrytykował mnie za to, że rzekomo upolityczniłem expose ministra spraw zagranicznych, bo śmiałem je zakończyć słowami „cała Polska naprzód” – powiedział Sikorski, nawiązując do hasła wyborczego Trzaskowskiego. – Dzisiaj pan prezydent, który mówił, że nie będzie angażował autorytetu prezydenta w kampanię wyborczą, poparł prezesa IPN pana Karola Nawrockiego – dodał.

Kandydaci na głowę państwa

Do wyścigu o fotel prezydenta Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała ostatecznie 13 kandydatów: Sławomira Mentzena (Konfederacja), Grzegorza Brauna (Korona), Rafała Trzaskowskiego (KO), Artura Bartoszewicza, Karola Nawrockiego (opierany przez PiS), Adriana Zandberga (Razem), Szymona Hołownię (Polska 2050), Marka Wocha, (Bezpartyjni Samorządowcy), Joannę Senyszyn, Magdalenę Biejat (klub Lewicy, obecnie bezpartyjna), Marka Jakubiaka (Federacja dla Rzeczpospolitej), Macieja Maciaka, (Ruch Dobrobytu i Pokoju) i Krzysztofa Stanowskiego.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w Polsce 18 maja, a druga 1 czerwca.

