Sikorski zamiast Tuska? Polacy odpowiedzieli

W sobotę 13 grudnia minęły dwa lata od momentu, gdy władzę w Polsce objęła koalicja KO, Polski 2050, PSL i Lewicy, a Donald Tusk ponownie został premierem. Ankieterzy pracowni Ipsos w sondażu na zlecenie Radia Zet zapytali Polaków, jak oceniają szefa rządu oraz wicepremiera, ministra spraw zagranicznych.

W przypadku Donalda Tuska odpowiedzi prezentują się następująco: zdecydowanie pozytywnie – 14 proc.; raczej pozytywnie – 13 proc.; ani pozytywnie, ani negatywnie – 19 proc.; raczej negatywnie – 14 proc.; zdecydowanie negatywnie – 37 proc.; nie znam go – 3 proc. Z badania wynika więc, że niewiele ponad połowa Polaków (51 proc.) ocenia premiera negatywnie.

Na pytanie "jak pan/pani ocenia Radosława Sikorskiego jako polityka?", respondenci odpowiedzieli: zdecydowanie pozytywnie – 15 proc.; raczej pozytywnie – 14 proc.; ani pozytywnie, ani negatywnie – 22 proc.; raczej negatywnie – 12 proc.; zdecydowanie negatywnie – 24 proc.; nie znam go – 12 proc.

Sikorski zamiast Tuska?

Pracownia Ipsos zapytała również o to, co Polacy sądzą o pomyśle, by premierem w miejsce Donalda Tuska został Radosław Sikorski. Zdecydowanie tak odpowiedziało 6 proc. ankietowanych, raczej tak – 19 proc., raczej nie – 26 proc., a zdecydowanie nie – 17 proc. Aż 32 proc. pytanych nie miało zdania w tej sprawie.

"Oznacza to, że większa grupa osób biorących udział w sondażu sprzeciwia się takiej zmianie na stanowisku szefa rządu niż ją popiera. Tuska jako premiera woli od Sikorskiego 43 proc. Polaków. 25 proc. uważa, że obecny wicepremier i szef MSZ lepiej od Tuska sprawdziłby się jako szef rządu" – wskazało Radio Zet.

Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez Ipsos na zlecenie Radia Zet metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) i CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) w dniach 5-9 grudnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

