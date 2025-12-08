W nowym sondażu UCE Research dla portalu Onet, Polaków zapytano: „Jak ocenia Pan/Pani prowadzenie polityki zagranicznej Polski przez ministra Radosława Sikorskiego?”.

Polacy ocenili Sikorskiego. Zaskakujące wyniki sondażu

19,59 proc. ocenia politykę zagraniczną prowadzoną przez Radosława Sikorskiego bardzo pozytywnie. 18,41 proc. jest umiarkowanie zadowolona z szefa MSZ. Łącznie daje to 38 proc. pozytywnie oceniających aktywność Radosława Sikorskiego.

29,48 proc. jest niezadowolonych z tego, jak szef MSZ prowadzi politykę zagraniczną. Odpowiedzi „zdecydowanie źle” udzieliło 15,38 proc., zaś „raczej źle” – 14,10 proc.

Największa grupa w sondażu – 32,52 proc. – odpowiedziała „trudno powiedzieć”.

Jak Sikorskiego oceniają wyborcy poszczególnych partii?

UCE Research w sondażu dla Onetu zbadała również preferencje partyjne uczestników. To pokazuje, w jakich elektoratach Radosław Sikorski cieszy się największym uznaniem.

Szefa MSZ dobrze oceniają najczęściej wyborcy Koalicji Obywatelskiej – 78,7 proc. Politykę zagraniczną prowadzoną przez Radosława Sikorskiego ocenia dobrze 68,2 proc. wyborców Lewicy. Z kolei w elektoracie Polski 2050 i PSL wyniki to poniżej 50 proc.

Elektorat opozycji krytyczny wobec szefa MSZ

Radosława Sikorskiego pozytywnie ocenia 33,1 proc. wyborców PiS (źle – 50,4 proc.) oraz Konfederacji – 37,4 proc. (źle – 47,6 proc.).

Najbardziej negatywnie Radosława Sikorskiego jako szefa MSZ oceniają potencjalni wyborcy Konfederacji Korony Polskiej – 71,7 proc. z nich

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 roku metodą wywiadów internetowych (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

