Czego boją się Polacy? Wyniki sondażu mogą zaskoczyć

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski, ankietowanym zadano pytanie: „Czego obawia się Pan/Pani najbardziej w 2026 roku?”. W badaniu Polacy mieli do wyboru do trzech odpowiedzi.

Czego boją się Polacy? Na pierwszym miejscu dostęp do służby zdrowia

Zgodnie z wynikami sondażu, najwięcej Polaków – 47,5 proc. – obawia się problemów z dostępem do służby zdrowia. Oprócz tego ankietowani odczuwają także lęk o kondycję fizyczną. Pogorszenie zdrowia własnego lub bliskich to powód do niepokoju dla 45,3 proc. badanych.

44,2 proc. Polaków obawia się zagrożenia bezpieczeństwa kraju.

Podobny odsetek pytanych – 43,3 proc. – wskazał na sytuację wewnątrz kraju, czyli niestabilność polityczną oraz spory wewnętrzne w Polsce.

Na dalszym miejscu znalazła się kwestia wzrostu kosztów życia (inflacja, wyższe rachunki czy ceny żywności), na którą wskazało 41,5 proc. Polaków.

Znacznie mniej – 21,8 proc. – boi się utraty pracy lub źródła dochodu.

Polacy nie boją się zmian klimatycznych

Na końcu zestawienia w sondażu znalazły się zmiany klimatyczne i gwałtowne zjawiska pogodowe, które są źródłem zmartwienia dla 7,9 proc. Polaków.

0,6 proc. Polaków wybrało odpowiedź „inne”. Na „Nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 2,4 proc. ankietowanych w sondażu.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 19-21 grudnia 2025 roku metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

