"To po prostu dramat". Ostra reakcja na wpis Tuska

W sobotę mijają dwa lata od zaprzysiężenia koalicyjnego rządu KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy, na czele którego stanął premier Donald Tusk.

Szef rządu napisał na platformie X, że „za nami dwa lata”. „Dobre, chociaż bardzo trudne. Biorę za nie pełną odpowiedzialność. Jestem z nich dumny, ale wiem, że Polska zasługuje na jeszcze więcej. Wierzę, że Polaków na to stać. Jeszcze nie raz zadziwimy cały świat!” – dodał.

Dwa lata rządu Tuska. Szydło odpowiedziała na wpis premiera

Na wpis Donalda Tuska zareagowała była premier, europoseł PiS, Beata Szydło.

„Od dwóch lat rząd Tuska, najgorszy rząd od dekad, niszczy Polskę” – stwierdziła.

Oceniła, że „Tusk stwierdził, że bierze odpowiedzialność, za to co się dzieje, ale jest dumny”. „Z czego on jest dumny? Z zapaści służby zdrowia? Z rosnącego bezrobocia? Z zamykanych zakładów? Z powstrzymania kluczowych dla Polski inwestycji?” – zapytała.

Zdaniem Beaty Szydło „ostatnie dwa lata to gigantyczne straty dla Polski i Polaków”. „To niszczenie szans rozwojowych. To po prostu dramat dla Polski” – stwierdziła.

Polacy ocenili sytuację w kraju po dwóch latach rządów Tuska

W sondażu United Surveys dla portalu Wirtualna Polska, Polaków zapytano o odczucie dotyczące zmian w Polsce w ostatnich dwóch latach.

„Czy Pana/Pani zdaniem, po dwóch latach rządów obecnej koalicji, sytuacja w Polsce jest lepsza, gorsza czy taka sama jak za czasów poprzednich rządów?” – brzmiało pytanie zadane w sondażu.

Przeważają oceny negatywne. Łącznie 42,1 proc. uczestników sondażu jest zdania, że sytuacja w kraju jest gorsza niż za czasów rządów PiS. Sytuację jako zdecydowanie gorszą oceniło 27,6 proc. badanych, zaś 14,5 proc. jako raczej gorszą.

31,7 proc. respondentów widzi poprawę sytuacji w Polsce za obecnych rządów. 12,3 proc. pytanych wskazało odpowiedź, że sytuacja jest „zdecydowanie lepsza”, a 19,4 proc., że „raczej lepsza”.

25 proc. Polaków uważa zaś, że sytuacja jest „bez zmian”.

