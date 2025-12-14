Chcieli dokonać zamachu na jarmark. Zatrzymano Egipcjanina, Syryjczyka i Marokańczyków

O sprawie informuje agencja DPA. Monachijska Prokuratura Generalna podała, że zatrzymani to 56-letni Egipcjanin, 37-letni Syryjczyk oraz trzech Marokańczyków w wieku 22, 28 i 30 lat. Zatrzymania zostały przeprowadzone pod kierownictwem Centralnego Biura ds. zwalczania ekstremizmu i terroryzmu Prokuratury Generalnej przy udziale funkcjonariuszy Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji.

Aresztowań dokonano w piątek, a w sobotę podejrzani zostali doprowadzeni do sądu. Wobec czterech z nich wydany został nakaz aresztowania. Na wstępnym etapie śledztwa prokuratura nie wyklucza, że aresztowani obcokrajowcy planowali zamach w 20-tysiecznym Dingolfing, położonym około 90 km na północny wschód od Monachium, działając z pobudek islamistycznych. Do ataku mieli użyć samochodu.

Wzmocnienie zabezpieczeń na jarmarkach

Jarmarki bożonarodzeniowe to niemiecka tradycja, która w ostatnich latach stała się celem zamachów terrorystycznych. Seria ataków w ostatnich latach wymusiła wprowadzenie nowych, kosztownych rozwiązań. Po zamachu z 2016 r. w Berlinie, w którym islamista wjechał ciężarówką w tłum, kwestia zabezpieczeń powróciła z pełną mocą po ubiegłorocznym śmiertelnym ataku na jarmark w Magdeburgu. W tym roku sytuację dodatkowo zaostrzyły kolejne zdarzenia: atak samochodowy w Monachium w lutym oraz wjechanie w tłum w Mannheim w marcu.

Na wielu jarmarkach, w tym na popularnych berlińskich – takich jak "Winterwelt Potsdamer Platz Berlin" czy "Berliner Weihnachtszeit" – ustawiono masywne betonowe blokady, a wejścia wyposażono w punkty kontrolne. Wprowadzono monitoring, patrole ochrony oraz dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Niektórzy organizatorzy, jak ci odpowiedzialni za jarmark na Gendarmenmarkt, zdecydowali się także na pobieranie opłaty za wstęp w wysokości 2 euro.

Czytaj też:

USA: Strzelanina na uniwersytecie. Dwie ofiary śmiertelne