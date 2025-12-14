Częste weta Nawrockiego. Wiadomo, co sądzą o nich Polacy

Karol Nawrocki w ciągu pierwszych czterech miesięcy swojej prezydentury zawetował 17 ustaw.

Prawo weta. Jak często korzystali z niego poprzedni prezydenci?

Oznacza to, że na tle poprzednich prezydentów, Karol Nawrocki korzysta z prawa weta bardzo często.

Lech Wałęsa w czasie pięcioletniej kadencji zawetował 27 ustaw. Aleksander Kwaśniewski w trakcie dwóch kadencji zawetował 35 ustaw. Lech Kaczyński w ciągu niepełnej pięcioletniej kadencji zawetował 18 ustaw. Bronisław Komorowski w czasie pięcioletniej kadencji z prawa weta skorzystał cztery razy. Andrzej Duda przez dwie kadencje prezydentury zawetował 19 ustaw.

Sondaż: Jak Polacy oceniają weta prezydenta?

SW Research dla rp.pl zapytał Polaków w sondażu, jak oceniają sposób korzystania przez Karola Nawrockiego z prawa weta.

39,6 proc. badanych jest zdania, że prezydent korzysta z prawa weta we właściwy sposób.

44,1 proc. ankietowanych twierdzi, że prezydent nadużywa prawa weta.

3,4 proc. respondentów uważa, że prezydent Karol Nawrocki zbyt rzadko korzysta z prawa weta.

12,9 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research, komentując wyniki sondażu zwraca uwagę, że „prezydent nadużywa prawa weta częściej zdaniem mężczyzn (47 proc.) niż kobiet (42 proc.)”.

„Uważa tak również co drugi badany (49 proc.) będący w wieku od 35 do 49 lat i zbliżony odsetek respondentów (51 proc.) o dochodach wyższych niż 7000 zł netto. Nieco częściej niż pozostali opinię, że Karol Nawrocki wetuje zbyt wiele ustaw wyrażają respondenci z miast wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (48 proc.)” – dodaje.

Sondaż został przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 grudnia 2025 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

