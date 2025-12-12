Zaskakujący ruch rządu. Wipler: Ktoś się uderzył w głowę

W piątek (6 grudnia) Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Za głosowało 243 posłów, przeciw było 192, żaden się nie wstrzymał. Wcześniej na wniosek premiera utajniono część posiedzenia, w trakcie którego premier miał mówić o "kryptoaferze" i "rosyjskim śladzie".

W odpowiedzi premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd ponownie, bez żadnych zmian, przyjmie odrzucony przez prezydenta projekt i podda go pod głosowanie w Sejmie. Ruch Tuska wywołał kontrowersje i był szeroko komentowany. Jak uważa Przemysław Wipler z Konfederacji, "Donald Tusk może przegrać już w samym parlamencie. Bo akurat w tej sprawie jest alternatywny projekt Polski 2050". Polityk nie szczędził mocnych słów pod adresem Koalicji Obywatelskiej.

– Ktoś się uderzył w głowę. Myśli, że jak drugi raz się rozpędzi i z większą prędkością uderzy w głowę, to będzie fajnie. Kompletnie tego nie rozumiem (...) Jeżeli ktoś pięciokrotnie chce obniżyć najwyższą na świecie opłatę za to, że w Polsce masz zarejestrowaną firmę z branży krypto – a tego chce Polska 2050 – to jest krok absolutnie w dobrym kierunku. […] Jest ileś innych rzeczy, które są dużo lepsze niż w projekcie rządowym – stwierdził.

Tusk: Proszę nie przeszkadzać

– Dzisiaj przyjmiemy ponownie projekt ustawy o kryptowalutach. Chcę, żeby to było bardzo jasne i jeszcze raz zwracam się do wszystkich zainteresowanych, w tym do prezydenta Nawrockiego: (...) Proszę już nie przeszkadzać – powiedział Tusk we wtorek (9 grudnia) przed posiedzeniem rządu.

Przekonywał, że przyjęcie tej ustawy umożliwi zabezpieczenie uczestników rynku kryptowalut w Polsce. – A przynajmniej będą bezpieczniejsi, bo głównym walorem tego fenomenu nie jest 100-procentowe bezpieczeństwo. Mówią to nawet entuzjaści kryptowalut – zaznaczył.

Czytaj też:

"Wierzę prezydentowi". Polityk Konfederacji mówi wprostCzytaj też:

"Jest jednym z niewielu. Naprawdę to cenię". Wipler chwali Morawieckiego