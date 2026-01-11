Poczciwcom już dziękujemy

PŁYWANIE W KISIELU Trudno rozstrzygnąć, co wygrałoby w konkursie na najgłupsze z dokonań rządu Tuska – konkurencja jest naprawdę ostra.

Ale prawo nakazujące "neutralne płciowo" formułowanie ogłoszeń o pracę pod karą 5 tys. zł grzywny jest mocnym kandydatem do takiego tytułu.