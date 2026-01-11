Tęsknota za pejczem

NOTATNIK MALKONTENTA Premier Tusk oficjalnie wyrzucił do kosza ukochany plan minister Dziemianowicz-Bąk, zakładający wyposażenie Państwowej Inspekcji Pracy w uprawnienia do natychmiastowej zamiany, decyzją administracyjną, umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.
Wydarzyło się to m.in. za sprawą głośnego sprzeciwu przedsiębiorców, w tym zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców, organizacji byłego rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Adama Abramowicza.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
