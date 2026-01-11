Tęsknota za pejczem
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Tęsknota za pejczem

Dodano: 
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk Źródło: PAP / Radek Pietruszka
NOTATNIK MALKONTENTA Premier Tusk oficjalnie wyrzucił do kosza ukochany plan minister Dziemianowicz-Bąk, zakładający wyposażenie Państwowej Inspekcji Pracy w uprawnienia do natychmiastowej zamiany, decyzją administracyjną, umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Wydarzyło się to m.in. za sprawą głośnego sprzeciwu przedsiębiorców, w tym zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców, organizacji byłego rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Adama Abramowicza.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także