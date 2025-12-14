Kościół ostrzega po ataku w Australii. "Ciemna plama w naszym społeczeństwie"

Arcybiskup Sydney Anthony Fisher OP natychmiast po zamachu poprosił o wstawiennictwo Matki Bożej. – Śledząc straszne wiadomości o strzelaninie na plaży Bondi Beach tego wieczoru, módlmy się za tych, którzy zginęli lub zostali ranni – powiedział abp Fisher. – Niech Matka Boża, Królowa Pokoju, wstawia się za wszystkimi poszkodowanymi i za naszym ukochanym miastem w tym trudnym czasie – dodał

Abp Fisher wspomniał również o "wielu osobach, które musiały uciekać, aby ratować życie", a także o służbach ratowniczych, które udzielały pomocy na miejscu.

"Plaga antysemityzmu"

Przewodniczący Australijskiej Konferencji Biskupów, arcybiskup Timothy Costelloe SDB, oświadczył, że przemoc i terror "wstrząsnęły australijskim społeczeństwem do głębi". Zaznaczył, że strata niewinnych istnień ludzkich jest niewyobrażalną tragedią.

– Pokręcone motywy tych, którzy popełnili te ohydne czyny, są teraz wyraźnie związane z plagą antysemityzmu – podkreślił arcybiskup Perth. Ta rzeczywistość podważa samoświadomość Australii. W kraju, który szczyci się swoją tolerancją, ta ślepa nienawiść wskazuje na "ciemną i destrukcyjną plamę w naszym społeczeństwie, która zagraża nie tylko naszym żydowskim braciom i siostrom, ale nam wszystkim".

Hierarcha wezwał do nieodpowiadania na atak kolejnym aktem przemocy. – Łączymy się z wszystkimi, którzy potępiają tę straszną przemoc, i błagamy wszystkich Australijczyków, aby powstrzymali się od wszelkich impulsów nienawiści i zemsty i ponownie zobowiązali się do bycia rozjemcami w naszych rodzinach, wśród naszych przyjaciół i w naszym społeczeństwie – mówił. Jednocześnie abp Costelloe wyraził uznanie dla „niezwykłej odwagi” policji i ratowników.

Atak w Australii

Do strzelaniny doszło w niedzielę 14 grudnia podczas imprezy "Chanuka nad morzem" (Chanukah by the Sea) na plaży Bondi Beach. Według informacji policji co najmniej dwanaście osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych, gdy dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało zgromadzenie społeczności żydowskiej w pierwszy wieczór święta świateł. Jeden ze sprawców został zastrzelony przez policję, drugi znajduje się w stanie krytycznym w areszcie.

Premier Australii Anthony Albanese potępił zamach jako "celowy atak na australijskich Żydów” i "akt zła". – Społeczności żydowskiej mówimy jasno: jesteśmy po waszej stronie – oświadczył Albanese. – Macie prawo modlić się, uczyć się, żyć i pracować w pokoju i bezpieczeństwie – dodał.

