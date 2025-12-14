Apel o sprawiedliwy pokój na Ukrainie. "Rezultat nagradzający agresora to porażka"

W kontekście rozmów mających na celu zakończenie rosyjskiej wojny wymierzonej w Ukrainę, Światowa Rada Kościołów (ŚRK) apeluje o sprawiedliwy pokój dla zaatakowanego państwa. Sekretarz Generalny ŚRK Jerry Pillay oświadczył w Genewie, że negocjacje muszą uwzględniać fakt, iż Rosja najechała Ukrainę „nielegalnie i niemoralnie”. „Rezultat, który jedynie nagradza agresora a nie stwarza warunków do trwałego pokoju dla narodu, którego kraj został napadnięty, można postrzegać jedynie jako żałosną porażkę dyplomacji i odpowiedzialności moralnej” – stwierdził.

Pokój musi być trwały i sprawiedliwy

Światowa Rada Kościołów (ŚRK) jest zaniepokojona, że ideologia „rosyjskiego świata” stanowi poważną przeszkodę dla sensownych negocjacji na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. Do wszystkich zaangażowanych w rokowania zaapelowała o przezwyciężenie tych przeszkód. „Modlimy się, aby te negocjacje położyły ostatecznie kres zniszczeniom i śmierci na Ukrainie, zwłaszcza wśród ludności cywilnej i w infrastrukturze cywilnej oraz aby przyniosły zakończenie straszliwej utraty tak wielu cennych młodych istnień po obu stronach” – zaznaczono. Rezultatem rokowań nie powinno być jedynie tymczasowe zaprzestanie przemocy, ale przyniesienie ludziom „sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

Światowa Rada Kościołów (ŚRK), z siedzibą w Genewie, zrzesza obecnie 356 Kościołów członkowskich w ponad 120 krajach i terytoriach na całym świecie, reprezentujących około 580 milionów chrześcijan z tradycji protestanckich, prawosławnych, anglikańskich i innych. Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od 1965 roku blisko z nią współpracuje. Rosyjski Kościół Prawosławny, który popiera wojnę z Ukrainą, jest nadal członkiem ŚRK

