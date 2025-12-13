Ogólnopolskie referendum ws. "koalicji chętnych". Do Sejmu wpłynęła petycja

Petycja wpłynęła do Sejmu na początku października, a następnie została przekazana do Komisji do Spraw Petycji. To ta komisja zajmie się dalej propozycją, rekomendując jej odrzucenie lub dalsze procedowanie.

Autor petycji, powołując się na konstytucję, a dokładniej art. 125, domaga się, aby decyzje dotyczące bezpieczeństwa państwa, relacji z Ukrainą i potencjalnego udziału Polski w działaniach militarnych, były podejmowana w ramach ogólnokrajowego referendum. "W jego ocenie rząd oraz parlament nie posiadają wystarczającego mandatu, by samodzielnie rozstrzygać tak istotne kwestie. Centralnym elementem wniosku jest żądanie powszechnego głosowania w sprawie 'koalicji chętnych' – formatu wyłonionego podczas spotkań państw wspierających Ukrainę, w którym 26 rządów zadeklarowało gotowość do wysłania kontyngentów wojskowych lub wsparcia operacyjnego po ewentualnym zawieszeniu broni" – opisuje Interia.

Polska gwarantem dla Belgii?

Jednocześnie w petycji wskazano, że udział Polski w unijnym mechanizmie gwarancyjnym dla Belgii, która przechowuje ponad 80 proc. zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego o wartości przekraczającej 200 mld euro (miałby rozłożyć na kilka państw ryzyko rosyjskich roszczeń, co umożliwiłoby bezpieczniejsze przekazywanie zysków z aktywów na wsparcie Ukrainy), również powinien być konsultowany społecznie.

"Los dokumentu znajduje się teraz w gestii Komisji do Spraw Petycji, która może zarekomendować jego odrzucenie, przekazanie do dalszych analiz lub podjęcie wnioskowanych prac legislacyjnych W praktyce komisja niezwykle rzadko uruchamia ścieżkę legislacyjną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa, dlatego szanse na formalne procedowanie dokumentu są niewielkie" – pisze Interia.

