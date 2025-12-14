Strzelanina podczas święta Chanuki w Australii. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

Media donoszą o strzelaninach na plaży Bondi w Sydney. Według relacji świadków, padło "wiele strzałów". Australijska policja informuje o 12 ofiarach śmiertelnych strzelaniny. Z kolei służby medyczne podają, że 18 osób zostało przewiezionych do szpitala. Wśród rannych ma być dwóch policjantów. Dane te wciąż się jednak zmieniają.

Policja informuje o zatrzymaniu dwóch osób. Wskazano, że napastnicy zostali "zneutralizowani". W sieci można znaleźć nagrania, na których widać, jak jeden z przechodniów odbiera broń agresorowi, udaremniając dalszy atak.

twitter

Służby dodają, że operacja policyjna wciąż jest w toku i apelują do mieszkańców o unikanie tego obszaru. "Każda osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia powinna szukać schronienia" – napisała policja Nowej Południowej Walii na kanale X.

Jeden ze świadków powiedział BBC, że był na imprezie z dziećmi, kiedy rozległy się strzały. Powiedział, że dwaj mężczyźni stali na moście i zaczęli strzelać do tłumu. – Na ziemi leżały ciała – opowiadał świadek, któremu wraz z dziećmi udało się wskoczyć do samochodu i uciec.

Atak motywowany antysemityzmem?

Wedle doniesień, na plaży odbywała się uroczystość z okazji pierwszego dnia obchodów Chanuki, organizowana przez żydowskie centrum Chabad w Bondi. Potwierdził to wiceszef Rady Wykonawczej Żydów Australijskich, Alex Ryvchin.

Minister Spraw Zagranicznych Izraela Gideon Saar powiedział, że strzelanina podczas obchodów Chanuki w Sydney była wynikiem tego, co określił jako "antysemickie szaleństwa" w Australii w ciągu ostatnich dwóch lat. Saar powiedział, że w niedzielę na plaży Bondi zrealizowano apele o "globalizację intifady". Powiedział, że australijski rząd otrzymał niezliczone sygnały ostrzegawcze i musi "opamiętać się".

Głos zabrała szefowa KE Ursula von der Leyen. "Jestem wstrząśnięta tragicznym atakiem na plaży Bondi. Składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Europa solidaryzuje się z Australią i społecznościami żydowskimi na całym świecie. Jesteśmy zjednoczeni przeciwko przemocy, antysemityzmowi i nienawiści" – napisała w serwisie X.