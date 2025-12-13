Złe wieści dla Tuska po dwóch latach rządów. Polacy ocenili sytuację w kraju

W sobotę mijają dwa lata od zaprzysiężenia koalicyjnego rządu KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy, na czele którego stanął premier Donald Tusk.

W sondażu United Surveys dla portalu Wirtualna Polska, Polaków zapytano o odczucie dotyczące zmian w Polsce w ostatnich dwóch latach.

„Czy Pana/Pani zdaniem, po dwóch latach rządów obecnej koalicji, sytuacja w Polsce jest lepsza, gorsza czy taka sama jak za czasów poprzednich rządów?” – brzmiało pytanie zadane w sondażu.

Przeważają oceny negatywne. Łącznie 42,1 proc. uczestników sondażu jest zdania, że sytuacja w kraju jest gorsza niż za czasów rządów PiS. Sytuację jako zdecydowanie gorszą oceniło 27,6 proc. badanych, zaś 14,5 proc. jako raczej gorszą.

31,7 proc. respondentów widzi poprawę sytuacji w Polsce za obecnych rządów. 12,3 proc. pytanych wskazało odpowiedź, że sytuacja jest „zdecydowanie lepsza”, a 19,4 proc., że „raczej lepsza”.

25 proc. Polaków uważa zaś, że sytuacja jest „bez zmian”. Portal, komentując wyniki sondażu, ocenia, że „to bardzo liczna grupa, która może świadczyć o tym, że dla wielu obywateli polityczna zmiana warty nie przełożyła się na odczuwalną zmianę w codziennym życiu”.

Jeśli chodzi o wyborców partii wchodzących w skład koalicji rządzącej, to są oni optymistami, ale umiarkowanymi. 65 proc. widzi poprawę sytuacji w Polsce, jednak spora grupa – 30 proc. – twierdzi, że sytuacja jest „taka sama”. Głosy krytyczne to margines – około 3 proc.

Z kolei wyborcy obecnej opozycji uważają, że sytuacja w Polsce za rządów Donalda Tuska jest gorsza. Łącznie to 77 proc., z czego większość wybrała opcję „zdecydowanie gorzej”. Prawie 20 proc. wyborców opozycji uważa, że sytuacja jest „bez zmian”.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 5-8.12.2025 roku. Badanie zrealizowano metodą mieszaną CATI&CAWI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo oraz ankieta internetowa). Próba wyniosła n=1000 dorosłych Polaków.

