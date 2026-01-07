PiS szykuje zwrot akcji. W grze zaskakujące nazwiska

O zwrocie akcji planowanym przez Prawo i Sprawiedliwość informuje Interia. Według portalu, zgłoszenie konstruktywnego wotum nieufności ma na celu odbicie w sondażach. Jarosław Kaczyński, jak czytamy, chciałby takim ruchem doprowadzić również do wyciszenia głośnych medialnie frakcyjnych sporów.

PiS zgłosi konstruktywne wotum nieufności?

– Trwa poszukiwanie pomysłu na tę ofensywę. Jak pisała poetka, nic dwa razy się nie zdarza... A jednak może się wydarzyć. W PiS dorasta pomysł na konstruktywne wotum nieufności, który może się Państwu kojarzyć z "premierem z tabletu" – mówił Piotr Witwicki w nowym odcinku podcastu Interii. Chodzi o powtórzenie manewru z 2013 roku, kiedy Jarosław Kaczyński zaproponowała na premiera Piotra Glińskiego, trzymając tablet na mównicy sejmowej.

Także teraz PiS potrzebowałoby kandydata na następcę Donalda Tuska. Kto mógłby zostać zgłoszony? Zapewne, jak wskazuje portal, nie będzie to "wymarzony" obecnie kandydat PiS czyli Zbigniew Bogucki. Polityk ten pełni bowiem obecnie funkcję szefa Kancelarii Prezydenta i jako, że to swego rodzaju misja "straceńcza", zostałby po prostu "spalony".

Dwóch kandydatów na premiera technicznego. Zaskakujące nazwiska

Według dziennikarzy Interii, w PiS sonduje się obecnie dwa nazwiska. I nie są one oczywiste. Kandydatem na premiera technicznego mógłby zostać Tomasz Szatkowski. – Ma CV człowieka znającego się na bezpieczeństwie. Nie jest oczywistym wyborem, dla każdej z frakcji PiS jest do przełknięcia, ale jednocześnie w żadnej nie jest (mocno – red.) osadzony – wskazał Piotr Witwicki.

Na kogo jeszcze może postawić Kaczyński? Tu pojawia się Piotr Nowak, wiceminister finansów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego oraz były minister rozwoju i technologii.

Ostateczna decyzja ws. zgłoszenia wotum nieufności jeszcze jednak nie zapadła. Jak podkreślił Witwicki, ruch ten jest intensywnie rozważany.

