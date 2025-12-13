"Biorę za nie pełną odpowiedzialność". Tusk podsumował dwa lata swojego rządu

Dokładnie dziś przypada druga rocznica powołania rządu Donalda Tuska. Z tej okazji na podsumowanie tego okresu zdecydował się sam premier.

Dwa lata rządu Tuska. Premier: Dobre, choć bardzo trudne

"Za nami dwa lata. Dobre, chociaż bardzo trudne. Biorę za nie pełną odpowiedzialność" – napisał na platformie X Donald Tusk. Szef rządu przyznał, że jest dumny z minionego okresu, jednak ma świadomość, że "Polska zasługuje na jeszcze więcej".

"Wierzę, że Polaków na to stać. Jeszcze nie raz zadziwimy cały świat!" – zakończył swój wpis premier.

twitter

Mocne komentarze pod wpisem premiera. "Dorwaliście się do koryta i niczego nie zrobiliście"

Wpis Tuska spotkał się z szerokim odzewem. Zareagował na niego m.in. poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. "Dwa lata i 100 konkretów, które miały być zrealizowane w 100 dni. Nawet 1/4 nie zrobiliście. Zapowiadaliście, obiecywaliście złote góry. Skończyło się na tym, że dorwaliście się do koryta i niczego nie zrobiliście. Na szczęście to już się kończy. Za dwa lata kończymy tę zabawę" – napisał parlamentarzysta.

Podsumowanie premiera skomentował również Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości. Eurodeputowany zarzucił rządowi Tuska, że w dwa lata doprowadził do rozpadu konstytucjonalnych organów państwa. To nie jedyne zarzuty. "[...] bezrobocie rośnie, mamy rekordowy deficyt, służba zdrowia na kolanach, w Europie gramy w 2 lidze, CPK zaorane, ceny szybują w górę – tak wygląda dziś Polska 'dzięki' Panu" – napisał.

Rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę 13 grudnia ubiegłego roku. Wcześniej Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów zgodnie z jego wnioskiem. Za wotum zaufania dla rządu głosowało 248 posłów, przeciw było 201, nikt się wstrzymał. Przeciwko powołaniu rządu głosowały kluby PiS i Konfederacji oraz koło Kukiz'15.

Czytaj też:

Największy przegrany rządów Tuska. Padło nazwiskoCzytaj też:

Pilne zadanie dla rządu Tuska. Polacy zgodni jak nigdyCzytaj też:

Donald "samo się zrobi" Tusk