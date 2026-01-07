Tajemniczy wpis Tuska o Owsiaku. "Chcą go zniszczyć, tak jak Wałęsę"

Donald Tusk nie sprecyzował, kto poluje na lidera WOŚP, jedynie stwierdził, że tajemniczy agresor chce "zniszczyć" Jerzego Owsiaka podobnie jak wcześniej próbował zniszczyć Lecha Wałęsę.

"Chcą zniszczyć Jerzego Owsiaka i Orkiestrę, tak jak próbowali zniszczyć Lecha Wałęsę i prawdziwą polską solidarność. Chyba na to nie pozwolicie?" – napisał premier w mediach społecznościowych.

Jerzy Owsiak w przeszłości wielokrotnie wspierał Donalda Tuska oraz krytykował PiS. W komentarzach pod wpisem premiera pojawiło się sporo wpisów polityków opozycji.

"Owsiak i WOŚP nie są świętymi krowami. Jeśli ktoś miesza działalność charytatywną z polityką, musi liczyć się z krytyką. Transparentność to obowiązek" – napisał europoseł Arkadiusz Mularczyk.

"To ten Jerzy Owsiak, co pod logiem i za pieniądze Orkiestry angażował się i wspierał Waszą kampanię? To ten Wałęsa z ubecką przeszłością, który w rozmowie z Olejnik mówił, że dostał od komunistów pieniądze i mieszkanie? Bo jak tak, to nie ma kogo bronić, bo nie ma kogo niszczyć" – napisał z kolei Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Zatrzymana za słowa o Owsiaku

W zeszłym roku było głośno o sprawie emerytki, która została zatrzymana za groźbę pod adresem Owsiaka.

66-letnia kobieta napisała na Facebooku "giń człeku". W ten sposób zwróciła się do Jerzego Owsiaka. Wpis pojawił się 12 stycznia pod postem WOŚP. Służby zadziałały natychmiast. 15 stycznia doszło do zatrzymania kobiety i przesłuchania jej. Okazuje się, że przeszukania seniorki dokonano bez nakazu sądu, usprawiedliwiając to pilną sytuacją. Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że nie przesłuchano Jerzego Owsiaka, rzekomego pokrzywdzonego, co jest standardem.

Kobiecie nie pozwolono zabrać ze sobą leków, a mężowi nie przekazano, gdzie jest zabierana, przez co nie mógł on dostarczyć żonie potrzebnych lekarstw.

