Po tych słowach Owsiak wycofał propozycję dla emerytki. Awantura przed sądem

Sprawa sięga stycznia tego roku. Wtedy to 66-letnia emerytka, Izabela M., napisała pod adresem Jerzego Owsiaka: "Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT" [pisownia oryginalna – red]. Wpis ten pojawił się pod postem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trzy dni później do kobiety zapukała policja. 66-latka została zatrzymana pod zarzutem kierowania gróźb karalnych pod adresem Owsiaka, a następnie usłyszała zarzuty. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Emerytka przed sądem z grożenie Owsiakowi. Szef WOŚP złożył jej propozycję

Podczas rozprawy, która odbyła się w czwartek 16 października prezes WOŚP złożył kobiecie pewną propozycję, która miała być formą ugody.

– Proszę powiedzieć: przepraszam panie Jurku Owsiaku za to, że to napisałam, tak nie myślałam. Uznam to za przeprosiny i nie będziemy się boksowali dalej, bo nie mam na to najmniejszej ochoty – mówił podczas rozprawy Owsiak.

Owsiak: Nie uznaję przeprosin

Kobieta przystała na jego propozycję. – Przepraszam pana Owsiaka, przepraszam jego rodzinę, ale nie groziłam mu. Napisałam to w stresie – powiedziała 66-latka. Po chwili jednak sama również zażądała. – Za to, że [...] na pana billboardzie był napis "zwyciężymy z sepsą" przeprosin – wyjaśniła.

Takie żądanie bardzo nie spodobało się Jerzemu Owsiakowi. – Niech pani nie wciąga w to sepsy. Proszę przeprosić za kłamstwa — oburzył się szef WOŚP. Owsiak podkreślał, że Orkiestra kupiła sprzęty do wielu szpitali i jeśli kobieta trafi kiedyś na jeden z tych oddziałów, to "będzie ją ratował". Na to kobieta odparła, że kiedy w przeszłości leczyła się onkologicznie, nie natrafiła na żaden sprzęt z serduszkiem.

– Dziękuję bardzo. Nie uznaję przeprosin. Wycofuję swoją ofertę przeprosin – ogłosił Owsiak.

Przypomnijmy, że za kierowanie gróźb karalnych pod adresem Owsiaka Izabeli M. grożą trzy lata więzienia.

