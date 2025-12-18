Nawrocki zerwie z kolejną tradycją prezydentów? Tak oceniają to Polacy

Pod koniec stycznia przyszłego roku odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pieniądze będą zbierane na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego. Co roku w akcję włącza się Pałac Prezydencki. Jednak po tym, jak Karol Nawrocki zerwał z tradycją zapalenia świec chanukowych, zaczęto snuć domysły, czy prezydent nie będzie chciał zrezygnować również z wspierania WOŚP.

SW Research postanowiło sprawdzić, co sądzą na ten temat Polacy. Respondentom zadano pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien wesprzeć działania WOŚP?".

57,4 proc. badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej. 18,3 proc. uważa, że prezydent nie powinien wspierać akcji Jerzego Owsiaka. Zdania na ten temat nie ma 24,3 proc. ankietowanych.

Sondaż został zrealizowany w dniach 16-17 grudnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 827 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Prezydent Duda wspierał WOŚP

W ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda z małżonką, Agatą Kornahuser-Dudą, włączył się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

"Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, jak co roku, włączyli się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zestaw filiżanek do espresso od Prezydenta i wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier 'Ela Piorun' od Pierwszej Damy – to przedmioty, które Para Prezydencka przekazała w tym roku" – podano na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. "Do licytowanych przedmiotów zostały dołączone bileciki z osobistą dedykacją i podziękowaniami" – informował Pałac Prezydencki.

