Nawrocki ignoruje telefony od Tuska? "Wcześniej przynajmniej odpowiadał na SMS-y"

Donald Tusk powiedział we wtorek, że zaniechał kontaktów z prezydentem Karolem Nawrockim, ponieważ nie przyniosło to rezultatów.

Tusk o trudnych kontaktach z prezydentem. "Łącznie z nieodbieraniem telefonu"

Według premiera, głowa państwa odmawia współpracy w zakresie polityki zagranicznej. Słowa te padły przed wylotem szefa rządu do Helsinek i nawiązywały do wtorkowej publikacji "Gazety Wyborczej". Dziennik napisał, że otoczenie prezydenta "chciało zmonopolizować" przygotowania do udziału Polski w obradach grupy G20. – Nie chodzi tylko o G20. Tak naprawdę prawie codziennie spotykamy się z takimi próbami podważania autorytetu polskiego rządu i Polski przez kogoś z otoczenia prezydenta i to bardzo źle służy naszym interesom – mówił.

Premier przekonywał, że podejmował "bliskiej współpracy z prezydentem" w sferze polityki zagranicznej, jednak, jak podkreślił, "od wielu tygodni nie ma właściwie żadnej reakcji". – Łącznie z nieodbieraniem telefonu – powiedział. Początki, podkreślił, były nie najgorsze", ponieważ "przynajmniej prezydent odpowiadał na SMS-y".

Nawrocki ignoruje telefony od Tuska? Bogucki komentuje

O słowa Tuska zapytany został na antenie TVN24 szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Według niego, mamy obecnie do czynienia z podsycaniem sporu na linii premier – prezydent. – Mamy sytuację, w której jeżeli pan premier chciał się spotkać z panem prezydentem, to spotkał się następnego dnia. Kiedy były obchody kolejnej tragicznej rocznicy wybuchu II wojny światowej, także ze sobą rozmawiali. Pamiętam Radę Gabinetową – podkreślił.

Dopytywany o nieodbieranie telefonów od premiera, Bogucki oświadczył, że nic nie wie na ten temat. – Nie mam takiej wiedzy, żeby tak było. Pan prezydent jest naprawdę otwarty, spotyka się z różnymi środowiskami – powiedział.

