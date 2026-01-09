"Syjonizm Chrześcijański. Kościół, Izrael, herezja". Zapraszamy na spotkanie z Pawłem Lisickim

Zapraszamy na spotkanie w Klubie Stańczyka pt. "Syjonizm Chrześcijański. Kościół, Izrael, herezja".

Gościem będzie red. Paweł Lisicki, publicysta, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

Spotkanie poprowadzi red. Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego portalu PCh24.pl.

Klub Stańczyka. Spotkanie z Pawłem Lisickim

Wydarzenie jest okazją do promocji Kwartalnika PCh24.pl, który w ostatnim czasie ukazał się w wydaniu papierowym. Na łamach pierwszego wydania – poświęconego syjonizmowi chrześcijańskiemu – swoje teksty opublikowali m.in. Paweł Lisicki, prof. Jacek Bartyzel, prof. Marek Kornat, a także ks. prof. Robert Skrzypczak oraz Paweł Chmielewski.

Pierwszy numer Kwartalnika PCh24.pl ukazał się w formie papierowej. Natomiast drugi oraz trzeci są obecnie dostępne w formie elektronicznej. Więcej szczegółów na temat wydawnictwa znajduje się w tym miejscu: https://kwartalnik.pch24.pl/

Godz. 18:00

Prosimy o dokonanie rezerwacji miejsca, wypełniając formularz.