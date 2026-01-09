"Amerykanie naciskają". Nawrocki będzie musiał ustąpić w tej kwestii?

O planowanym spotkaniu poinformował poseł KO Mariusz Witczak na antenie Polsatu. Chodzi o spór dotyczący nominacji ambasadorskich. Przypomnijmy, że konflikt między prezydentem Karolem Nawrockim a szefem MSZ Radosławem Sikorskim w tej sprawie ciągnie się od wielu miesięcy. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. Na ich nominacje Nawrocki się nie zgadza. Wcześniej nie chciał ich podpisać także Andrzej Duda.

Dyplomatyczna bitwa między prezydentem a rządem zaczęła się w marcu ubiegłego roku, kiedy Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.

Amerykanie naciskają na Nawrockiego?

Mariusz Witczak przekonuje, że Waszyngton przygląda się polskiemu sporowi. Poseł KO twierdzi, że Amerykanie niecierpliwią się obecnym impasem. – Amerykanie naciskają na kancelarię prezydenta Nawrockiego i opinia międzynarodowa, bo są różne źródła nacisków, żeby jednak sprawę ambasadora uporządkować – przekonuje polityk rządzącej koalicji.

Poseł KO dodaje, że relacje Nawrockiego z Trumpem wcale nie są szczególnie dobre, USA od dłuższego czasu okazują zniecierpliwienie w związku z nominacjami.

Sikorski miał propozycję dla Nawrockiego

W połowie grudnia dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki, powołując się na swoje źródła, zapytał Marcina Bosackiego, czy minister Sikorski złożył prezydentowi propozycję, że na 100 ambasadorów 10 wskazałaby strona MSZ, 10 strona prezydenta, a kolejnych 80 byłoby zawodowymi dyplomatami spoza politycznego rozdania.

– Potwierdzam, że była propozycja – odparł wiceminister.

Bosacki podkreślił, że nie będzie ujawniał personaliów. – Natomiast potwierdzam jedną rzecz: była bardzo daleko kompromisowa propozycja ze strony ministra Sikorskiego dla prezydenta Nawrockiego – powtórzył.

