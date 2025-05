Owsiak o wyborach prezydenckich. Zwrócił się z "ogromną prośbą"

O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza. Już w niedzielę odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 7:00 i będą czynne do godz. 21:00. Cisza wyborcza będzie obowiązywać do zakończenia głosowania.

Wszystkie sondaże pokazują, że różnica między Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego. Wynik drugiej tury wyborów wciąż pozostaje otwarty.

Owsiak: Musi być współpraca prezydenta z rządem

"Zwracamy się do wszystkich z ogromną prośbą, abyśmy w pełni skorzystali z naszego prawa do głosowania i w niedzielę oddali głos w wyborach prezydenckich. Nas głównie interesuje kwestia związana z ochroną zdrowia Polaków. Już od wielu lat gramy z Orkiestrą nie tylko dla najmłodszych, ale także dla dorosłych i najlepszym dowodem takich działań była geriatria, laboratoria walczące z sepsą czy Finał ratujący nasze płuca. Aby choć spróbować rozwiązywać problemy ochrony zdrowia, musi być współpraca Prezydenta RP z rządem. Jak tej współpracy nie będzie, znowu wszystko utknie w marazmie i paraliżu" – napisał prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

"Proszę, abyśmy dbając też o siebie, oddali głos na największe prawdopodobieństwo wzajemnej współpracy! Bo nasze zdrowie – każdego z nas – liczy się tu najbardziej. Coś o tym wiemy! Dziękujemy! Do zobaczenia w lokalach wyborczych!" – dodał. Szef WOŚP dołączył do wpisu zdjęcie ze swoją małżonką.

Owsiak na marszu Trzaskowskiego

Jerzy Owsiak pojawił się na niedzielnym marszu Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Prezes WOŚP nie krył zachwytu tym, co zobaczył podczas wydarzenia. "Po raz kolejny ludzie w pochodzie uśmiechnięci, wyluzowani, utrzymujący serdeczną, miłą atmosferę wokół siebie, co niezwykle oddaje ducha takich narodowych spotkań. I takiego ducha – jednoczącego – najbardziej nam teraz potrzeba. Na samym końcu marszu, na Placu Konstytucji, Rafał Trzaskowski wyraził nadzieję, że uczestnicy drugiego pochodu również będą chcieli na niego zagłosować" – relacjonował Owsiak w mediach społecznościowych.

"Dla mnie to wydarzenie to dużo dobrych słów, uścisków i zbitych piątek, co jeszcze bardziej uczyniło ten pochód przyjacielskim – jak na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Dziękuję, że mogłem wziąć udział w tym pochodzie. Mam nadzieję, że za tydzień, w przekonaniu do swoich poglądów, zagłosujemy jak najliczniej" – zaznaczył.

