Tusk broni Owsiaka i WOŚP. Warzecha: Hasełka głęboko z poprzedniej epoki

"Chcą zniszczyć Jerzego Owsiaka i Orkiestrę, tak jak próbowali zniszczyć Lecha Wałęsę i prawdziwą polską solidarność. Chyba na to nie pozwolicie?" – napisał w środę na platformie X premier Donald Tusk.

Wpis szefa rządu wywołał lawinę komentarzy i na nowo rozpalił dyskusję na temat roli Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) oraz działalności Jerzego Owsiaka, w tym jego politycznego zaangażowania.

"To ten Jerzy Owsiak, co pod logiem i za pieniądze Orkiestry angażował się i wspierał Waszą kampanię? To ten Wałęsa z ubecką przeszłością, który w rozmowie z Olejnik mówił, że dostał od komunistów pieniądze i mieszkanie? Bo jak tak, to nie ma kogo bronić, bo nie ma kogo niszczyć" – ocenił poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

"Owsiak i WOŚP nie są świętymi krowami. Jeśli ktoś miesza działalność charytatywną z polityką, musi liczyć się z krytyką. Transparentność to obowiązek" – stwierdził eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk, przypominając sprawę bilbordów "Polacy! Pokonajmy to zło".

Tusk zabrał głos ws. WOŚP. Warzecha: Zerowa skuteczność

"Mam wrażenie, że niektóre hasełka są głęboko z poprzedniej epoki. Takie nawoływania to mogły jeszcze mieć jakąś skuteczność poza bańką 10-8 lat temu. Dzisiaj, po tym jak pan Owsiak już nawet ślepym i głuchym zaprezentował się jako aktywista polityczny i sojusznik pana Tuska, skuteczność tego jest zerowa" – skomentował na platformie X publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

34. finał WOŚP odbędzie się 26 stycznia. Tym razem pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Według danych przekazywanych przez Orkiestrę, do tej pory we wszystkich finałach zebrano łącznie niemal 2,6 mld zł, a do polskich placówek medycznych trafiło blisko 81 tys. urządzeń.

"Standardowo przypomnę, że ekscytowanie się sumami uzyskanymi przez WOŚP bez ich dokładnej analizy jest tworzeniem pozorów. W ogólnej sumie mieszczą się wpłaty od firm czy licytacje, w których także biorą udział firmy. Jakimkolwiek wskaźnikiem mogłaby być jedynie zbiórka od osób fizycznych, przede wszystkim ta uliczna. Ale to akurat w raportach nie jest wyszczególniane" – wskazał Warzecha.

